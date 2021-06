Pourquoi la prochaine cassure de Bitcoin pourrait ne pas être un signal saisonnier altcoin

Comparer

Le 14 avril, Bitcoin (BTC) a atteint un sommet historique de 64 900 $ après avoir enregistré des gains de 124,5 % en 2021. Cependant, une correction de 27,5 % a suivi au cours des onze jours suivants, marquant un creux local de 47 000 $.

Le populaire Crypto Fear and Greed Index a atteint son plus bas niveau en 12 mois le 25 avril, indiquant que les investisseurs étaient plus proches de la “peur extrême”, ce qui était un renversement complet du niveau de “la cupidité extrême” observé lors du rallye Bitcoin au-dessus de 60 000 $. .

Ce mouvement à la baisse du 14 au 25 avril a effacé 200 milliards de dollars de la capitalisation boursière des altcoins. Pourtant, le rallye qui a suivi pourrait servir de guide sur ce à quoi s’attendre lorsque Bitcoin réussira enfin à sortir du niveau inférieur à 40 000 $.

Prix ​​du Bitcoin en USD, Coinbase. Source : TradingView

Les altcoins ont affiché une tendance similaire, atteignant 850 milliards de dollars le 22 avril, mais se rétablissant complètement pour atteindre un record de 1,34 billion de dollars le 10 mai. Il n’y a aucune garantie que ce schéma se répète, mais il n’y a pas de meilleure source d’information que le marché récent lui-même.

Capitalisation boursière de l’Altcoin, en milliards de dollars. Source : TradingView

Le moins cher n’est pas toujours meilleur

De nombreux investisseurs pensent que les altcoins surperforment systématiquement lorsque le prix du Bitcoin décolle, mais est-ce une vérité absolue ?

Bien que cela ait été le cas en 2021, Bitcoin a été le grand gagnant au dernier trimestre de 2020, car il a surperformé le marché global de 110%. Cependant, l’analyse des gagnants de la course haussière de fin avril pourrait fournir des informations intéressantes sur ce à quoi s’attendre pour le prochain rallye.

Meilleures performances altcoins du 22 avril au 9 mai. Source : CoinCodex

Parmi les 100 meilleurs jetons, Ether Classic (ETC), Polygon (MATIC), Waves et Fantom (FTM) ont été les grands gagnants. Les gagnants ont été des solutions de mise à l’échelle ou des plates-formes de contrats intelligents, et le leader de l’industrie Ether (ETH) a également surperformé le marché.

80% des moins performants étaient des pièces de moins de 1 $, ce qui est précisément le contraire des attentes communes des investisseurs. Il existe un mythe persistant selon lequel les altcoins bon marché et à prix nominal se démarqueront lors des rassemblements d’altcoins, mais ce n’était clairement pas le cas.

La pire performance des 100 meilleurs altcoins entre le 22 avril et le 9 mai. Source : CoinCodex

Il est impossible de synchroniser le marché

Malheureusement, il n’y a aucun moyen de prédire quand la correction actuelle prendra fin, et historiquement, les altcoins ne se démarquent généralement pas pendant les tendances baissières. Cela signifie qu’appeler le premier signe d’une reprise des prix du Bitcoin « saison alternative » est une stratégie inexacte qui peut conduire à la ruine financière.

Une règle générale pour le début d’une « saison alternative » est de deux à trois jours consécutifs de gains cumulés de 30% ou plus dans les crypto-monnaies avec peu ou pas de développement, y compris Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC) et Ether. Classique (ETC).

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.