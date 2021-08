Pourquoi la puce Tensor du Pixel 6 est en fait un gros problème (et pourquoi ce n’est pas le cas)

David Imel / Autorité Android

C’est enfin officiel. Le Pixel 6 de Google comportera le premier SoC sur mesure de l’entreprise. Bien que la société ait déjà essayé du matériel personnalisé avec les modules complémentaires de sécurité Pixel Visual Core et Titan M, c’est la première fois que Google sélectionne tout le fonctionnement interne de la puce elle-même. (Bien que la société ait concédé sous licence de nombreux éléments constitutifs du SoC.) Néanmoins, l’unité de traitement du tenseur (TPU) est entièrement interne et Google la met au cœur du SoC du tenseur.

Comme nous nous y attendions, le processeur Google Tensor se concentre sur des capacités améliorées d’imagerie et d’apprentissage automatique (ML) plutôt que sur une puissance brute qui change la donne. Malgré tout, cela nous laisse de quoi être enthousiasmés ainsi que quelques réserves.

Je te l’avais dit: À quoi s’attendre vraiment du SoC Pixel 6 de Google

Pourquoi le SoC Google Tensor est un gros problème…

Tout d’abord, Tensor est un morceau de silicium personnalisé conçu par Google pour être efficace dans les domaines que l’entreprise souhaite le plus prioriser. Cela signifie qu’il devrait offrir un traitement d’image, un traitement vocal et d’autres fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique plus rapides et plus puissants. Au moins, ce sera plus rapide que la génération précédente de Pixel 5.

Avec un puissant TPU interne au cœur de la puce, Google propose des capacités de traduction en temps réel sur l’appareil pour les sous-titres, la synthèse vocale sans connexion Internet, les méthodes de saisie vocale et clavier doubles et un appareil photo supérieur capacités. Nous imaginons que Google Lens et d’autres technologies d’apprentissage automatique (ML) s’amélioreront également. Bien qu’il s’agisse principalement d’avancées par rapport à ce que Google a déjà fait avec le matériel existant, nous espérons voir de nouvelles fonctionnalités.

Google Tensor prendra ce que nous aimions du Pixel 5 et le rendra encore meilleur.

L’IA et le ML sont au cœur de ce que fait Google, et il le fait sans doute mieux que tout le monde – d’où la raison pour laquelle c’est l’objectif principal de la puce de Google. Comme nous l’avons noté dans de nombreuses versions récentes de SoC, les performances brutes ne sont plus l’aspect le plus important des SoC mobiles. Le calcul hétérogène et l’efficacité de la charge de travail sont tout aussi, sinon plus importants, pour permettre de nouvelles fonctionnalités logicielles puissantes et une différenciation des produits.

En sortant de l’écosystème Qualcomm et en choisissant ses propres composants, Google acquiert plus de contrôle sur la manière et l’endroit où consacrer l’espace silicium précieux pour réaliser sa vision des smartphones. Qualcomm doit répondre à un large éventail de visions de partenaires, tandis que Google a clairement en tête quelque chose de beaucoup plus spécifique. Il serait difficile de dire si Google pense que l’expérience Pixel 6 bénéficiera davantage d’une IA améliorée plutôt que d’une ouverture de Facebook 5% plus rapide que l’année dernière. Tout comme le travail d’Apple sur le silicium personnalisé, Google se tourne vers du matériel sur mesure pour aider à créer des expériences sur mesure.

De plus, en passant à un processeur personnalisé ou co-développé, Google peut être en mesure de fournir des mises à jour encore plus rapidement et plus longtemps que jamais. Les partenaires dépendent de la feuille de route de support de Qualcomm pour le déploiement des mises à jour à long terme. Samsung, via Qualcomm, propose trois ans d’OS et quatre ans de mises à jour de sécurité, et Google promet autant pour le Pixel 5 et les versions antérieures. Il sera intéressant de voir si Google va encore plus loin maintenant qu’il est plus proche du processus de conception de la puce.

… et pourquoi ce n’est peut-être pas le cas

Si vous espériez des performances défiant les générations, je pense que vous serez déçu ici. Google n’a partagé aucune référence ni aucun détail sur le fonctionnement interne de son processeur, de son processeur graphique ou d’autres composants. Cependant, sans concepteurs d’architecture, Google octroie certainement des licences de pièces Arm standard, comme le Cortex-A78. Nous ne savons toujours pas quelles capacités 5G le téléphone aura également. En fait, Google n’indiquera même pas qui a fabriqué son chipset, bien que des rumeurs pointent vers Samsung. Le chef du matériel de Google, Rick Osterloh, a déclaré que Tensor serait “très compétitif” en ce qui concerne les performances du processeur et du processeur graphique. Fais-en ce que tu veux.

Google ne fait pas nécessairement quelque chose de complètement révolutionnaire avec son pipeline d’image et d’apprentissage automatique non plus. Le cycle de développement de Google ne fonctionne pas de manière isolée, après tout. Le matériel de pointe a évolué de manière assez significative par rapport au dernier combiné Google premium, la série Pixel 4.

Le matériel de pointe a évolué de manière assez significative par rapport au dernier combiné Google premium.

Jusqu’à présent, les démos de Google présentent l’application de ses capacités avancées de traitement d’images à des scénarios multi-caméras et vidéo. Cela est possible car les côtelettes d’apprentissage automatique de Google sont désormais intégrées dans le pipeline de traitement d’image (ISP) plutôt que de rester quelque part plus loin.

Cependant, ce n’est pas une idée nouvelle, même pour les smartphones 2020, et encore moins à la fin de 2021. En fait, le Qualcomm Snapdragon 855 qui a alimenté le Google Pixel 4 de 2019 a introduit des éléments de vision par ordinateur dans la chaîne ISP. Depuis lors, les Snapdragon 865 et 888 ont amélioré ces capacités, permettant aux partenaires d’utiliser les données de plusieurs caméras à la fois et d’appliquer des effets tels que le HDR et le bokeh en temps réel à la vidéo 4K 60fps. Google n’est pas le premier à adopter ces idées, même si cela ne veut pas dire qu’il ne peut pas mieux les mettre en œuvre.

Voir également: Qualcomm explique comment le Snapdragon 888 change le jeu de l’appareil photo

De même, d’autres fabricants de SoC ont leurs propres puces de capteur à faible consommation pour des fonctionnalités telles que la reconnaissance vocale permanente, l’affichage ambiant et d’autres fonctionnalités de capteur. Les enclaves de sécurité, comme Titan M, ne sont pas nouvelles non plus. En fait, ils sont essentiels dans les appareils obsédés par la biométrie d’aujourd’hui. Vous trouverez des capacités similaires dans les SoC mobiles d’Apple, Huawei, Qualcomm et Samsung. Cependant, les caractéristiques exactes diffèrent.

Tensor SoC de Google : une sortie du statu quo ?

Robert Triggs / Autorité Android

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a noté que la puce Tensor était en cours de fabrication depuis quatre ans, ce qui est un laps de temps intéressant. Google s’est lancé dans ce projet alors que les capacités d’IA et de ML mobiles étaient encore relativement nouvelles. La société a toujours été à la pointe du marché du ML et semblait souvent frustrée par les limites du silicium partenaire, comme le montrent les expériences Pixel Visual Core et Neural Core.

Le Tensor SoC est Google avec sa propre vision non seulement du silicium d’apprentissage automatique, mais aussi de la façon dont la conception matérielle influence la différenciation des produits et les capacités logicielles. Il sera fascinant de voir si tout cela se combine avec succès pour produire un smartphone Pixel 6 capable d’impressionnantes premières dans l’industrie.

Cependant, Qualcomm et d’autres ne se sont pas assis sur leurs mains depuis quatre ans. L’apprentissage automatique, l’imagerie informatique et les capacités de calcul hétérogènes sont au cœur de tous les principaux acteurs du SoC mobile, pas seulement dans leurs produits haut de gamme. Il reste à voir si Google réinvente simplement la roue pour le plaisir ou si sa technologie TPU et Tensor SoC sont réellement en avance sur le jeu.