Pourquoi la réaction de Max Verstappen au tristement célèbre crash d’Alain Prost contre Ayrton Senna pourrait être une mauvaise nouvelle pour Lewis Hamilton dans la décision du titre de Formule 1

Lewis Hamilton et Max Verstappen avaient réussi à garder les choses cordiales – jusqu’à maintenant.

La paire a été sur le fil non-stop depuis que le rideau a été levé lors de la toute première course de la saison en mars, mais Verstappen est finalement allé trop loin au virage 26 du circuit de la corniche de Jeddah.

.

Hamilton et Verstappen sont entrés en collision dans un incident qui restera dans le folklore de la F1

.

La FIA a confirmé que Verstappen avait freiné inutilement avec Hamilton juste derrière, mais le Britannique a quand même remporté la course avec une voiture endommagée

En appliquant 69 bars à ses freins avec Hamilton juste derrière, Verstappen a fait monter la tension à son paroxysme avec une collision lors de l’avant-dernière course de la saison, ce qui a rendu les choses difficiles à un tour de la fin.

Étonnamment à égalité de points avant la course finale à Abu Dhabi, le vainqueur remportera tout, mais Verstappen a un atout dans sa manche, qu’il a montré qu’il est heureux d’utiliser.

Les points peuvent être égaux, mais Verstappen mène le championnat en raison de son total supérieur de victoires en course cette saison, et il a la possibilité de retirer une carte tristement utilisée tout au long de l’histoire du sport.

La Formule 1 a été privée de drame pendant près d’une décennie grâce aux quatre années de domination de Red Bull, suivies par Mercedes qui a remporté victoire après victoire à l’ère du turbo-hybride.

.

Hamilton a eu les choses faciles la plupart des années depuis 2014, mais cette saison l’a poussé au bord du gouffre

La paire était toujours en bons termes après un certain nombre d’incidents très médiatisés, mais tout a maintenant changé

Mais vous n’avez pas besoin de regarder beaucoup plus loin pour avoir une indication de ce qui pourrait arriver le 12 décembre.

Le sport automobile est jonché d’incidents où les leaders du titre prennent les choses en main, et l’événement le plus choquant de la Formule 1 est sans doute le seul combat pour le titre qui puisse rivaliser avec celui de cette année.

Au cours de la saison 1989, deux des plus grands pilotes de ce sport, Ayrton Senna et Alain Prost, étaient coéquipiers chez McLaren et au milieu de la rivalité la plus virulente de la F1.

Même un pilote aussi talentueux que Senna a rencontré son match avec Prost

Dans l’avant-dernière manche à Suzuka au Japon, Senna, désespéré de garder ses espoirs de titre, a suivi Prost dans le virage emblématique 103R avant de plonger dans la chicane à freinage intense.

Avec Senna boulonnant à l’intérieur, Prost s’est retourné contre son rival, provoquant l’arrêt des deux voitures et l’abandon de Prost.

Senna a rejoint la piste mais a ensuite été disqualifié pour une rentrée dangereuse, ce qui signifie que le tour de Prost lui a valu le titre.

Les tensions étaient trop élevées, ce qui signifie que Prost est parti pour Ferrari l’année suivante, avant que les deux ne se rencontrent à nouveau pour une confrontation pour le titre au Japon, mais avec des rôles inversés.

.

Senna a choisi de conserver son avance au titre en le mettant lui et Prost hors de la course. Verstappen pourrait-il faire de même ?

.

La Ferrari de Prost a été laissée dans un tas, remettant le titre à Senna

Cette fois, Senna menait le championnat, et après avoir perdu sa pole position face à Prost au premier virage, Senna s’est précipité sur son rival, éliminant les deux et remportant le titre.

Incroyablement, Verstappen et son ancien coéquipier Red Bull Pierre Gasly ont vu le clip en 2019, et le Néerlandais a fait ses réflexions sur la tactique de Senna incroyablement clairement.

« Qu’auriez-vous fait dans ce cas ? Verstappen a demandé à Gasly.

YouTube – Formule 1

Verstappen et Gasly ont commenté l’un des affrontements de titres les plus tristement célèbres de 2019

.

Verstappen a beaucoup de choses à penser après Djeddah, y compris s’il va utiliser certaines des tactiques de Senna

« Probablement la même chose pour être juste », a répondu Gasly.

Et le prochain commentaire de Verstappen pourrait devenir incroyablement prémonitoire le week-end prochain.

Le Néerlandais a ajouté: « Je veux dire pourquoi pas? »

Le joueur de 24 ans qui pourrait se retrouver dans un scénario quasi identique lorsqu’il s’approche de Hamilton au premier virage à Abu Dhabi et il pourrait tirer une feuille des livres d’histoire.

Obtenez le BORD

talkSPORT EDGE est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.

Restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde du football avec les dernières nouvelles, les scores en direct et les paris in-app.

Comment puis-je l’avoir?

Il est disponible sur les appareils iPhone et Android.

Pour iPhone, téléchargez talkSPORT EDGE via l’App Store ici.

Pour Android, téléchargez talkSPORT EDGE via le Play Store ici.