Pourquoi la réglementation Stablecoin n’est pas «urgente»

Les pièces stables, telles que le tether et l’USDC, sont des jetons de crypto-monnaie liés à un panier d’actifs destinés à « rattacher » la valeur de chaque jeton à une devise stable, comme le dollar américain. L’élément de loin le plus inquiétant des pièces stables est que les actifs qui les soutiennent ne sont pas soumis à une surveillance cohérente, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur qualité et, oui, leur stabilité. En cas de ralentissement général du marché, un supposé stablecoin adossé à des instruments fragiles pourrait à la place perdre rapidement de la valeur dans l’équivalent crypto d’une ruée bancaire.

