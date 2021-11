Pourquoi la relation du Bayern Munich avec le Qatar pourrait aider à stimuler le changement

Une récente motion du membre du Bayern Munich et avocat en formation Michael Ott a une fois de plus mis la relation entre le club et Qatar Airways sous les projecteurs des médias. Il demande au Bayern d’autoriser l’expiration du parrainage actuel et cherche à interdire au club de nouer des relations similaires avec des sociétés détenues majoritairement par l’émirat du Qatar.

Le bilan du Qatar en matière de droits de l’homme a été mis en lumière avec l’accueil imminent du plus grand événement de football. Laissant de côté l’aspect technique de la motion mal rédigée et la légalité de savoir si elle peut réellement lier le club, nous sommes carrément confrontés à la question de savoir si un club qui se targue d’avoir une perspective de justice sociale devrait faire des affaires avec un pays avec un dossier des droits de l’homme profondément imparfait.

S’engager ou s’isoler ?

La question peut être simplement posée. Les personnes qui sont lésées par des systèmes injustes sont-elles mieux aidées en s’engageant avec la nation en infraction, ou en isolant la nation qui ne respecte pas les normes de base ? De nombreuses organisations et universitaires se sont penchés sur cette question et la plupart d’entre eux trouvent que l’engagement, en particulier sur le plan sportif, est l’approche la plus susceptible de produire un changement positif. Par exemple, le Comité olympique canadien et le Comité para-olympique ont étudié la question et conclu que les boycotts ne produisent pas de changement positif.

Les leçons de l’histoire – vous ne pouvez pas annuler un pays

Les dernières décennies ont été remplies de campagnes visant à isoler les nations au niveau international pour leurs dossiers en matière de droits humains. D’une manière générale, ces efforts ont été un échec cuisant. Lorsqu’un régime est isolé et attaqué, il n’a pas tendance à devenir plus conciliant, mais il devient souvent plus radical et répressif. De plus, lorsqu’un pays devient isolé, il n’a guère d’autre choix que de créer des relations plus étroites avec d’autres nations «voyous» ou de se rapprocher de l’orbite des superpuissances non-humaines respectant les droits de l’homme.

Les résultats des efforts d’isolement contre la Corée du Nord, l’Iran, la Syrie, le Venezuela et d’autres pays sont clairement des échecs récents. Si vous remontez un peu plus loin, des efforts similaires n’ont fait que pousser des pays comme Israël et l’Afrique du Sud à développer des industries d’armement nationales et à devenir plus autonomes et résistants au changement. Les efforts d’isolement ont également contribué à la prolifération nucléaire, notamment la Corée du Nord et l’Iran partageant la technologie nucléaire, ainsi qu’à l’époque, l’Afrique du Sud de l’apartheid développant une capacité nucléaire avec l’aide d’Israël. Pas du tout un bon bilan.

Le cas du Qatar

Notre propre John Dillion a examiné cette question dans un article que nous avons publié il y a trois ans. Il a longuement examiné les engagements du Bayern au Qatar, la politique déclarée du club selon laquelle il pensait qu’un engagement avec cette nation serait plus utile que d’ignorer simplement le pays, et s’est arrêté avec une question importante :

Bien que l’on ignore encore comment les réformes seront menées et selon quel calendrier, les réformes devraient mettre fin aux abus les plus notoires auxquels sont soumis les travailleurs migrants, en instituant un salaire minimum, en imposant le paiement, en mettant fin à la confiscation des documents et en améliorant les conditions de travail et de santé.

Nous sommes maintenant en mesure de voir quels progrès ont été réalisés au Qatar dans l’intervalle. Amnesty International a récemment publié un rapport sur les droits humains au Qatar et, bien qu’elle souhaite clairement que davantage de changements et d’application se produisent, elle reconnaît que :

Le Qatar a institué un salaire minimum général sans discrimination Le Qatar a abrogé l’obligation d’obtenir un permis de sortie et un certificat de non-objection (NOC) pour la plupart des travailleurs migrants, leur permettant de quitter le pays et de changer d’emploi sans demander le consentement de leurs sponsors (le fameux système kafala) Les heures de travail des travailleurs domestiques ont été réglementées Ils ont créé des tribunaux du travail pour administrer les différends Le Qatar a créé un fonds important pour payer les travailleurs non rémunérés Le pays a ratifié deux traités internationaux clés sur les droits de l’homme, mais sans encore autoriser l’organisation complète du travail (c’est-à-dire les syndicats) Amnesty rapporte que le Qatar est le seul pays de la région qui autorise ses délégués à un accès complet et rencontre régulièrement leurs délégations.

Le rapport d’Amnesty montre à quel point l’engagement sportif avec le reste du monde a été important pour la promotion des droits humains au Qatar alors qu’ils poussent la nation à terminer les réformes avant la Coupe du monde. Ils sont pleinement conscients qu’autant de changements que possible doivent être accomplis avant la Coupe du monde, car une fois que les projecteurs auront été éteints, la pression en faveur du changement s’atténuera.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme fait également état de progrès significatifs en matière de droits de l’homme au Qatar.

Et tandis que M. Ott semble penser que les travailleurs du Qatar seront mieux servis par le pays n’ayant aucun lien sportif avec le Bayern, même l’expert du Qatar pour Amnesty International Allemagne n’est pas d’accord en déclarant très clairement que s’engager avec le Qatar vaut mieux qu’un boycott.

Le « facteur de bien-être » par rapport aux progrès réels

Ott et son équipe semblent penser que le Bayern, ou les travailleurs immigrés du Qatar, sont en quelque sorte lésés par l’association du Bayern avec ce sponsor. Les faits semblent indiquer que l’inverse est vrai. Le Qatar a fait des progrès significatifs (bien que pas presque complets) depuis qu’il a remporté la Coupe du monde, et le dialogue du Bayern avec le pays peut en être une petite partie. Si le Bayern était contraint de cesser de faire affaire avec des entreprises qataries à l’avenir, M. Ott et sa coterie se féliciteront de leurs réalisations dans le café, et les travailleurs du Qatar ne seront pas mieux lotis. Un problème de droits humains ne peut être résolu par le désengagement et l’isolement. Autant que nous puissions voir, le Qatar a fait plus de progrès en matière de droits humains que n’importe quel pays de la région (malgré des circonstances très difficiles) au cours de la période pendant laquelle leur engagement sportif a attiré l’attention.

Bien que l’engagement du Bayern avec le Qatar n’ait pas été aussi largement médiatisé que la Coupe du monde, le club a pris des mesures pour montrer l’exemple, peut-être plus particulièrement en faisant également voyager l’équipe féminine à Doha pour jouer et parler aux jeunes femmes dans les écoles locales de sports et carrières. C’est précisément ce genre d’approche humaine qui peut apporter des changements dans une nation en difficulté.

Lorsque vous creusez suffisamment profondément, il devient assez clair que la motion concerne un groupe de fans du Bayern qui se sentent «sales» pour avoir pris de l’argent à Qatari Airlines et qui veulent se sentir purs. Si le Bayern arrête de prendre l’argent qatari, cela n’aidera pas un seul travailleur immigré qatari à avoir une vie meilleure, ni n’apportera de changement juridique positif au Qatar.

Demandez-vous honnêtement, si ce n’était de l’engagement sportif du Qatar avec le reste du monde, combien d’améliorations que nous avons constatées dans le cadre des droits de l’homme du Qatar aurions-nous probablement vu ? La réponse devrait être notre guide sur la façon de traiter la motion d’Ott.