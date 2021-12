Pourquoi la réorganisation des infrastructures institutionnelles au niveau du district est impérative pour la croissance des MPME

Une infrastructure institutionnelle à l’échelle nationale allant du niveau national à celui de l’État en passant par le district est une caractéristique importante de la politique de promotion des MPME en Inde. (Image : Pexels)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Une transformation radicale des MPME en Inde est la nécessité du moment si le potentiel du secteur doit être exploité de manière adéquate au profit de la nation. Une transformation aussi radicale nécessite une refonte de l’infrastructure institutionnelle des MPME à travers le pays, en particulier au niveau local. Cela nécessite un réexamen de l’infrastructure institutionnelle existante qui a émergé pour les MPME au cours de la période.

Une infrastructure institutionnelle à l’échelle nationale allant du niveau national à celui de l’État en passant par le district est une caractéristique importante de la politique de promotion des MPME en Inde. Alors que la Commission de développement des MPME (DCMSME) relevant du ministère des Micro, petites et moyennes entreprises est l’organe suprême chargé de la promotion des MPME au niveau national, la Direction des industries et du commerce (DI&C) est l’agence nodale au niveau de l’État. . Au niveau du district, il existe des centres industriels de district (DIC) qui sont censés fournir des services promotionnels complets aux entrepreneurs MPME potentiels et fonctionnels, sous un même toit.

Dans le contexte de l’évolution de l’environnement économique, les fonctions et l’efficacité des DIC doivent être examinées pour redéfinir leur rôle. Avec la promulgation de la loi MSMED 2006, les entreprises du secteur des services ont été matraquées avec les entreprises du secteur manufacturier et les entreprises de taille moyenne avec les petites et petites entreprises. En conséquence, le secteur des Petites Industries (SSI) est remplacé par le secteur des MPME pour la promotion. Compte tenu de cela, les agences au niveau du district doivent s’occuper de la promotion non seulement des industries mais aussi des services (pas seulement des petites industries (SSI) mais aussi des MPME).

Par conséquent, au départ, il serait approprié de renommer les DIC en centres de services et d’industries de district (DI&SC). Au sein de chacune des DI&SC, il devrait y avoir un personnel exclusif pour traiter séparément les services des industries manufacturières. Chaque DI&SC doit être un pôle économique dynamique et influent pour la promotion des MPME à l’échelle nationale, au niveau local. Pour atteindre cet objectif, des changements sont nécessaires dans sa structure organisationnelle, ses associations et ses fonctions.

Premièrement, étant donné la structure bureaucratique qui prévaut dans le pays, chaque DI&SC pour émerger influent au niveau politique, doit être dirigé par un directeur du développement/collecteur conjoint et assisté par deux autres agents, appartenant à l’Indian Engineering Service (IES) et à l’Indian Engineering Service. Service économique (IES), respectivement. L’agent du service d’ingénierie peut se concentrer sur l’innovation technologique, l’assistance technique et la promotion de la technologie, tandis que l’agent du service économique peut permettre le mentorat, le plan d’affaires et la commercialisation de la technologie. Les deux doivent être assistés par un groupe d’officiers et de personnel au niveau de l’État correctement formés (avec une exposition exclusive aux problèmes des MPME). Cela contribuerait grandement à aider et à promouvoir la création de nouvelles entreprises, en plus d’aider les MPME existantes, au niveau local.

Deuxièmement, les DI&SC doivent prendre l’initiative de promouvoir les systèmes d’innovation régionaux (SRI) au niveau du district. À cette fin, ils doivent collaborer avec les associations industrielles de district d’une part, et les établissements d’enseignement supérieur, en particulier les établissements d’enseignement de l’ingénierie et de la gestion, d’autre part. L’association Triple Helix comprenant le gouvernement (représenté par un DI&SC), l’industrie (représentée par l’association des industries du district) et le milieu universitaire (représenté par les établissements d’enseignement en ingénierie et en gestion) peut jouer un rôle efficace dans la promotion des MPME. Les DI&SC doivent consciemment encourager les collaborations/partenariats industrie-institut pour l’apprentissage mutuel et la résolution de problèmes sur une base régulière, à travers un mode projet (sous la forme d’un projet de conseil ou de projets étudiants ou de stages).

Les DI&SC peuvent fournir le soutien infrastructurel matériel et immatériel nécessaire à la promotion de telles collaborations. Les DI&SC peuvent même faire appel aux experts nécessaires de leurs régions respectives, d’industries à grande échelle (y compris les multinationales) ou d’universitaires (d’institutions telles que les National Institutes of Technology (NIT), les Indian Institutes of Technology (IIT), l’Indian Institute of Science Education & Research (IISER), etc. pour la résolution de problèmes au cas par cas. Même les petites banques de financement basées dans les districts sont impliquées dans le financement de telles collaborations le cas échéant. Une exposition continue à l’entrepreneuriat et à la création de nouvelles entreprises peut être donnée à l’ingénierie et à la gestion ) étudiants sur une base régulière.

Troisièmement, les fonctions des DI&SC doivent être redéfinies pour inclure la promotion des liens ou des réseaux interentreprises, les innovations et l’internationalisation. L’association Triple Helix peut être consciemment orientée vers le développement d’un réseau impliquant toutes les parties prenantes des MPME. Les liens ou réseaux interentreprises se révèlent directement bénéfiques pour la promotion de la performance économique des MPME. En outre, ils jouent un rôle décisif dans l’aide aux innovations technologiques des MPME en surmontant leurs principales contraintes de ressources grâce à une formation et une assistance techniques, des conseils pour la production et les opérations, une assistance au processus d’achat, une aide financière, des informations marketing et même la fourniture de ressources humaines clés. La mise en réseau et les innovations jouent un rôle crucial pour permettre aux MPME de pénétrer le marché international pour poursuivre leur croissance.

Enfin, les DI&SC peuvent être encouragés à générer et maintenir des bases de données MPME au niveau du district, sur une base annuelle. Ces bases de données peuvent inclure non seulement le nombre d’entreprises, l’emploi, l’investissement, les intrants, la production, mais aussi les dépenses d’innovation, les processus/produits innovants, les brevets obtenus et la direction et le montant des exportations. La couverture de la base de données devrait être similaire à celle de l’Enquête annuelle sur les industries (ASI) préparée actuellement par l’Office central de statistique pour l’industrie organisée. Une telle base de données s’avérera une aubaine pour une évaluation opportune de l’impact de tout type de crise économique/non économique (qui peut survenir périodiquement) sur le secteur des MPME. Cela permettra, à son tour, aux décideurs politiques de répondre de manière appropriée aux besoins du secteur pour surmonter la crise.

Ainsi, l’objectif global de la réorganisation de l’administration au niveau du district pour les MPME devrait être la création de nouvelles entreprises, la croissance progressive des entreprises existantes, le développement du réseau, les innovations technologiques et une augmentation constante de l’internationalisation (hormis la génération et la maintenance de bases de données au niveau du district) pour améliorer la compétitivité globale et la contribution des MPME indiennes à l’avenir.

MH Bala Subrahmanya est professeur – Département des études de gestion à l’Indian Institute of Science – Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

