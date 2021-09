Pourquoi la répression sévère et renouvelée de la Chine contre la crypto n’étouffe pas Bitcoin – du moins pas encore ⋆ ZyCrypto

in

La Chine fait maintenant pression pour interdire l’extraction, le commerce et l’échange de crypto après avoir été hypocrite à ce sujet pendant un certain temps, car elle était toujours utilisée malgré les limitations précédentes.

Et suite à la dernière interdiction de la cryptographie qui empêche désormais les bourses de fournir des services aux utilisateurs en Chine, des bourses comme Huobi et Binance réagissent en supprimant et en mettant fin aux contrats avec les utilisateurs du pays.

Pendant ce temps, il y a eu un exode massif des opérations d’extraction de crypto en provenance de Chine – depuis au moins trois mois maintenant, des grandes aux petites fermes minières. Et comme les réajustements observés avec les taux de hachage miniers après la fermeture massive des entreprises minières en Chine, le marché absorbera très probablement les chocs actuels de l’interdiction des échanges cryptographiques en Chine. La Chine détenait une part de 46% du taux de hachage mondial de Bitcoin avant les interdictions minières, mais après un mois, une quantité presque égale du taux de hachage était revenue en ligne.

La Chine, semble-t-il, veut interdire les crypto-monnaies émises publiquement pour faire avancer sa monnaie numérique émise par la banque centrale qui devrait remplacer le yuan. Le pays pilote la CBDC depuis un certain temps déjà. Et si c’est ce que les autres pays feront après leurs CBDC, cela reste à voir. Cependant, la nouvelle directive de la Banque populaire de Chine (PBOC) n’aura très probablement aucun effet substantiel sur l’industrie de la cryptographie à long terme.

Premièrement, parce qu’il n’est toujours pas illégal de posséder des crypto-monnaies en Chine. Et deuxièmement, ces utilisateurs se tourneront très probablement vers des échanges décentralisés. Troisièmement, parce que les marchés ne semblent pas ébranlés suite à la récente limitation de la cryptographie par la Banque populaire de Chine (PBOC).

Malgré les nouvelles restrictions sur les échanges, Bitcoin semble bien réagir en termes de prix. Aucune chute de prix énorme n’a été observée jusqu’à présent après l’interdiction, malgré la chute du prix de la BTC à 41 114 $ dimanche et le ralentissement d’une course haussière précédemment prévue.

En fait, l’annonce d’empêcher les transactions cryptographiques est désormais considérée comme une bénédiction déguisée. Les bourses décentralisées signalent désormais une augmentation massive des volumes de transactions.

Même si le prix de Bitcoin reste fragile, le prix du jeton Uniswap UNI, qui est un jeton de plate-forme sur l’échange décentralisé Uniswap, a augmenté de plus de 15% au cours des dernières 24 heures. 1inch et SushiSwap (SUSHI) ont également enregistré des gains de prix suite à l’interdiction.

Il est prévu que ces plates-formes, qui ont longtemps été qualifiées de bien meilleures que les plates-formes d’échange centralisées, deviendront également dominantes au cas où les États-Unis augmenteraient la réglementation sur Bitcoin et crypto. Le chef de Synergia Capital, Denis Vinokourov, a laissé entendre lors d’une conversation que l’industrie de la cryptographie se tournerait vers des plateformes décentralisées suite à ces interdictions.

Déjà, le président de la US Security Exchange Commission, Gary Gensler, a émis des avertissements persistants sur les opérations de cryptographie alors même que les États-Unis attendent une déclaration sur leur CBDC et la possibilité de lancer une monnaie numérique pour remplacer ou opérer aux côtés du dollar. De plus, le projet de loi sur les infrastructures, qui sera voté par la Chambre des représentants des États-Unis jeudi prochain, n’est pas vraiment le bienvenu pour certaines entreprises de cryptographie.