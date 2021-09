Pourquoi la réunion d’amis a été étonnamment “brutale” pour le casting

Si vous demandiez au casting de Friends « Comment allez-vous ? » après la réunion, leurs réponses vous ont peut-être surpris.

Au cours de la sept. 16 épisode de Littéralement ! Avec Rob Lowe, Jennifer Aniston a discuté du tournage de la réunion qui a fait la une des journaux et du bilan que cela a eu pour elle-même et ses anciennes co-stars. Selon l’actrice de The Morning Show, se réunir et revivre des moments de la sitcom emblématique de NBC “nous a vraiment fait chuter beaucoup plus fort que prévu”.

“Dans votre esprit, vous pensez:” Oh, ce sera vraiment amusant de voyager dans le temps “”, a-t-elle déclaré à l’animateur Rob Lowe. “Il s’avère, ooh, aïe, c’est un peu difficile de voyager dans le temps.”

Alors qu’elle continuait, Aniston a souligné à quel point il était surréaliste de voir l’ensemble, qui avait “exactement tout le même, jusqu’aux petits tchotchkes sur les étagères”. Et tandis que l’ensemble Friends est resté le même, Aniston a clairement indiqué qu’elle et ses anciennes co-stars—Courteney barreur, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthieu Perry et David Schwimmer-N’avait pas.