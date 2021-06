Pourquoi la révélation de la grande variante de Loki cache peut-être une autre grande tournure

Qu’est-ce que cela signifierait pour le MCU ?

Si Sylvie Lushton est bien la véritable identité de Lady Loki, cela continuerait une tendance qui a été enfilée dans chacune des séries Marvel de Disney + jusqu’à présent. WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, et maintenant peut-être Loki, ont tous introduit des personnages qui, à un moment ou à un autre, ont rejoint les Young Avengers. (Ici, je parle du fils peut-être inexistant de Wanda, William, alias Wiccan, et d’Isaiah Bradley, alias Patriot.) N’oubliez pas que nous avons également Hawkeye en route, ce qui est déjà garanti pour ajouter un autre membre YA dans Hailee Steinfeld. Kate Bishop et America Chavez arrivent chez Doctor Strange dans le multivers de la folie.