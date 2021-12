Pourquoi la rupture de la hanche a-t-elle un taux de mortalité si élevé chez les personnes âgées ?

13/12/2021 à 09:58 CET

Nous vivons plus longtemps et, heureusement, en meilleure santé. Mais l’allongement de l’espérance de vie a aussi des conséquences. Et c’est que, plus on vit, plus les maladies directement liées à l’âge augmentent.

Parmi eux, le ostéoporose. Un trouble généralisé du squelette caractérisé par une réduction de la densité osseuse qui produit une altération de la résistance et de la qualité de l’os et augmente le risque de subir des fractures.

Ces types de fractures sont appelées fractures de fragilité ou fractures ostéoporotiques.

Cela peut vous intéresser: L’exercice physique, le meilleur médicament pour les personnes âgées

Comme expliqué par le médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’hôpital La Luz, médecin Oscar Perez SimancaAu sein de ce groupe de fractures se trouvent les fractures du fémur proximal ou les fractures de la hanche, qui représentent un problème de santé important en raison de la morbidité, de la mortalité et de la dépendance fonctionnelle qui surviennent après la blessure.

Facteurs de risque

« Les principaux facteurs de risque de présenter ce type de blessure sont toutes les situations qui impliquent une perte de consistance osseuse et les situations qui augmentent le risque de chute chez les patients », explique le Dr Simanca.

Le spécialiste énumère les facteurs de risque les plus courants en cas de fracture de la hanche :

Âge avancé Mode de vie sédentaire Fractures ostéoporotiques antérieures Ménopause précoce Maladies pouvant causer l’ostéopénie ou l’ostéoporose.

Plus fréquent chez les femmes

Les fractures de la hanche sont plus fréquentes chez les femmes, représentant environ 75 % des cas. « La plupart des cas surviennent à la suite d’un traumatisme à faible énergie après une chute chez un patient âgé présentant une fragilité osseuse due à l’ostéoporose », explique le Dr Simanca.

Fracture de la hanche et mortalité

Comme nous l’avons déjà vu, ce type de fracture est très fréquent, et les spécialistes sont plus que habitués à les intervenir et à les résoudre.

Le problème est que le type de blessures est dans certains cas un arrêt complet dans l’espérance de vie des patients.

A tel point que selon le traumatologue de l’hôpital La Luz, environ 8 % des patients décèdent dans les 30 jours et 20 % au cours de la première année.

En fait, le le taux de mortalité chez ces patients est presque le double si on le compare aux patients du même âge, mais sans fracture.

Et les spécialistes soulignent que les problèmes cardiovasculaires et respiratoires sont les principales causes de décès qui surviennent dans le premier mois suivant la blessure.

Problèmes fonctionnels après chirurgie de la hanche

Les patients souffrant de fractures de la hanche nécessitent une hospitalisation et un traitement chirurgical dans la plupart des cas. Environ 97 % des patients présentant une rupture de hanche sont opérés. Et cette intervention entraîne généralement des difficultés dans le développement quotidien du patient.

« Les altérations fonctionnelles après une blessure peuvent aller de incapacité à effectuer une activité indépendante par jour, en raison de limitations de marche indépendamment jusqu’à l’invalidité permanente », explique Oscar Pérez Simanca.

Par conséquent, il est essentiel de savoir quels sont les facteurs qui influencent la récupération fonctionnelle après avoir subi une fracture de la hanche.

« Les facteurs de plus mauvais pronostic sont ceux d’un âge très avancé, d’une mobilité réduite et d’une détérioration cognitive plus importante avant la fracture, le retard du traitement chirurgical, la présence de ulcères par pression pendant l’hospitalisation, entre autres. Et, au contraire, les facteurs associés à une moindre détérioration fonctionnelle sont le traitement chirurgical précoce, et l’assise et la mobilisation précoces du patient », précise le médecin.

L’augmentation de l’espérance de vie en Espagne a entraîné une augmentation du nombre de cas de fracture de la hanche par fragilité. « Et malgré l’expérience dans la prise en charge orthogériatrique de ces patients, cela reste un problème de santé avec un coût annuel élevé, c’est pourquoi il est nécessaire d’identifier et d’agir sur les facteurs de risque modifiables pour aider à récupérer le indépendance de ces patients », souligne Simanca.