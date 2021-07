Pourquoi la Russie et la Corée du Nord ne participent-elles pas ?

16/07/2021 à 13:09 CEST

En plus de certains athlètes individuels qui ont chuté à la dernière minute ou qui ont décidé de ne pas participer à l’épreuve olympique, les deux grands absents de Tokyo 2020 seront la Russie et la Corée du Nord. Ce sont les deux grandes nations que nous ne verrons pas s’affronter et qui étaient à Rio de Janeiro et ne le feront pas pour des raisons très différentes.

Le plus simple et le plus facile à résumer est celui de la Corée du Nord. Les Nord-Coréens ont décliné l’invitation aux Jeux olympiques en raison de la situation pandémique. Aussi simple que cela. Ils ont vu que la situation à Tokyo n’est pas adéquate pour développer les Jeux Olympiques et ils ont préféré ne pas y aller. Il faut se rappeler que La Corée du Nord a remporté 54 médailles olympiques tout au long de son histoire et qu’à Rio de Janeiro ils en ont obtenu sept, dont deux d’or.

Le cas le plus compliqué est celui de la Russie, puisque ont été suspendus pour violation des règles antidopage au début de la dernière décennie et ont été exclus des compétitions internationales pendant quatre ans. Cette phrase est arrivée en décembre 2019, ce qui impliquait qu’ils ne seraient pas aux Jeux olympiques d’été ou aux Jeux olympiques d’hiver. Bien que la sanction ait été réduite à deux ans, elle était toujours en vigueur pour les Jeux.

Cela signifie-t-il que la Russie ne sera pas à Tokyo ? Non. Ce qui ne sera pas il y aura leur drapeau et leur hymne, mais au niveau des athlètes il y en aura plus qu’à Rio. Le Comité International Olympique (CIO) autorise les athlètes qui prouvent qu’ils sont propres et n’ont pas été dopés à concourir, et ils peuvent le faire sous le drapeau neutre.

Ainsi, 335 athlètes russes s’affronteront à Tokyo avec un perspective d’obtenir 50 médailles. Le nombre de participants dépasse de 50 ceux de Rio, si bien que la Russie ne sera pas aux Jeux est prise avec des pincettes.