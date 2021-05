Pourquoi la saison 2 de Sanditon devrait refondre Sidney Parker après la sortie de Theo James

Sanditon parle de Charlotte plus que de tout autre personnage, et elle a des relations au-delà de Sidney. En fait, ma réaction à la nouvelle du départ de Theo James a été la consternation au début, suivie par l’espoir que cela signifiera plus de Charlotte et Georgiana Lambe, et plus d’Esther et Babington. Et bien sûr plus de Young Stringer, car évidemment! Sanditon peut survivre sans Sidney, et en fait, il n’était même pas le seul amour taquiné de Charlotte. Avec deux saisons supplémentaires commandées, elle a amplement le temps de retomber amoureuse, avec le fringant James Stringer ou quelqu’un que ni nous ni elle n’avons encore rencontré.