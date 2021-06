Pourquoi la saison 2 de The Family Man a plongé dans la controverse avant même sa sortie

Le communiqué indique en outre que les décors de Family Man se composent de nombreux Tamouls, notamment dans le rôle de créateurs, d’écrivains, de membres de la distribution, entre autres. (Crédit : Twitter/PrimeVideoIN)

Même avant la sortie de The Family Man saison 2, l’émission s’est retrouvée dans une controverse majeure avec plusieurs quarts exigeant l’interdiction de la sortie de l’émission l’accusant de blesser les sentiments tamouls et de projeter la communauté sous un mauvais jour. Même si seule la bande-annonce de l’émission a été publiée, des politiciens de l’État du Tamil Nadu, allant du chef du MDMK, Vaiko, au ministre du gouvernement de l’État, T Mano Thangaraj, ont demandé l’interdiction de l’émission, a rapporté l’Indian Express.

De quoi parle la polémique ?

D’après la bande-annonce de la série, il apparaît que le personnage joué par l’actrice Samantha Akkineni est celui d’un militant tamoul complotant un complot dans la série. Écrivant une lettre au ministre de l’Information et de la Radiodiffusion de l’Union Prakash Javadekar, Vaiko a déclaré que l’émission dépeint les Tamouls comme des terroristes ayant des liens avec l’ISI et le Pakistan.

Le député de Rajya Sabha a en outre déclaré que la fierté du peuple tamoul avait été blessée par le spectacle. Le ministre Thangaraj a également écrit à Javadekar et a déclaré que la représentation des Ealam Tamouls dans l’émission était déformée et visait à discréditer leur lutte historique. Le gouvernement de l’État est allé plus loin et a même déclaré qu’en plaçant Samantha Akkineni dans le rôle d’une terroriste, c’était une attaque contre la vie du peuple tamoul dans le monde.

“The Family Man” n’est pas étranger à la controverse

L’émission qui a remporté les éloges de la critique et du public lors de sa première saison avait également suscité une controverse lors de sa première saison. La première partie de l’émission a dépeint le terrorisme basé au Cachemire de manière équilibrée et a amplement souligné le déficit de confiance entre le gouvernement et les habitants du pays.

Dans l’une des scènes de la première partie, le personnage de l’officier du Cachemire interprété par Gul Panag raconte à Manoj Bajpayee (protagoniste principal) comment le gouvernement a coupé les services de base comme la connectivité Internet et les lignes téléphoniques en un clin d’œil. Après la sortie du premier volet, l’organisation associée du BJP au pouvoir, le Rashtriya Swayamsevak Sangh avait accusé les cinéastes de dépeindre l’armée indienne sous un mauvais jour. Le RSS avait également qualifié le contenu de l’émission d’antinational et de djihadiste, avait alors rapporté l’Hindou.

Qu’ont dit Maoj Bajpayee, les réalisateurs Raj et DK ?

La déclaration publiée par les réalisateurs Raj et DK a déclaré que de fausses hypothèses et impressions ont été faites sur la base de quelques plans de la bande-annonce. Le communiqué indique en outre que les décors de Family Man se composent de nombreux Tamouls, notamment dans le rôle de créateurs, d’écrivains, de membres de la distribution, entre autres.

L’acteur principal Manoj Bajpayee a également déclaré dans une interview que le film est dirigé par les réalisateurs Raj et DK qui sont eux-mêmes des Tamouls, l’écrivain Suman, l’acteur Samantha Akkineni entre autres et se sont demandé qui pourrait être la meilleure personne pour protéger les intérêts de la communauté tamoule.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.