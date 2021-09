Pourquoi la saison 2021 de Hamilton a des échos de 2016

in

Après avoir perdu la tête du classement des pilotes suite aux victoires successives de Max Verstappen à Spa et à Zandvoort, les longues lignes droites de Monza ont été l’occasion idéale pour l’empire de riposter, les groupes motopropulseurs de Mercedes restant à peu près la référence de la F1.

Même dans une saison de plus en plus difficile à prévoir, le scénario du Grand Prix d’Italie semblait relativement figé lorsque Mercedes a accompli la formalité d’un lock-out au premier rang lors de la séance de qualification de vendredi.

Valtteri Bottas, il était universellement supposé, s’éloignerait de l’avant du sprint de samedi et initierait l’échange lorsqu’un une-deux Mercedes était sécurisé avant de passer à l’arrière pour purger sa pénalité de grille dans le grand prix lui-même.

Cela laisserait à Hamilton, trois points de bonus en poche, avec une route sereine vers une 100e victoire en F1 et une fois de plus la tête du championnat.

Pourtant, la route de la ruine de Rettifilo a été tracée lorsque Hamilton a pris un mauvais départ au sprint, tombant à la cinquième place derrière les McLaren qu’il espérait sûrement harceler plutôt Verstappen pour sa place sur le podium alors qu’il disparaissait au loin.

C’était le dernier exemple coûteux de Hamilton et Mercedes arrachant la défaite aux griffes de la victoire, laissant sa saison avec un air distinct de 2016.

L’image persistante de cette année est celle d’un Hamilton désemparé accroupi en position fœtale à côté de sa Mercedes fumante au lendemain d’une panne de moteur alors qu’il menait en Malaisie, offrant à son coéquipier Nico Rosberg un avantage inattaquable.

Avec Hamilton perdant finalement ce championnat par une marge de seulement cinq points, cependant, mettre un tel accent sur Sepang revient à ignorer les multiples occasions où Hamilton lui-même a laissé des points faciles lui glisser entre les doigts.

De mauvais départs depuis la pole position en Australie, à Bahreïn, en Espagne, en Italie et au Japon ont ponctué sa saison et l’ont assuré de nager constamment à contre-courant tout au long de 2016, incapable d’exercer une pression soutenue sur Rosberg jusqu’à ce qu’il soit trop tard, jusqu’à ce que Nico puisse se permettre de laisser Lewis prendre les batailles et encore gagner la guerre.

Cette lutte pour s’emparer de la victoire, créer un véritable élan et punir les erreurs et le malheur de son principal rival est également devenue un thème récurrent d’une campagne 2021 décousue dans laquelle son décompte de quatre victoires après 14 tours est son plus bas à ce stade d’un saison à l’ère hybride.

L’exemple le plus flagrant, bien sûr, est venu du Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou, où après l’arrêt du drapeau rouge pour la défaillance tardive des pneus de Verstappen, Hamilton – normalement si habile à garder la tête que les autres perdent la leur – n’a pas pu s’empêcher d’être aspiré. dans la folie.

Son effleurement accidentel et instantanément infâme du bouton magique de freinage alors qu’il chargeait vers le premier virage d’un tiret de deux tours jusqu’à l’arrivée l’a vu se verrouiller et passer d’une victoire presque certaine à la 15e place au drapeau, laissant effectivement Verstappen hors du accrocher.

Six semaines plus tard, son meilleur tour en qualifications vendredi alors que le soleil commençait à se coucher à Silverstone avait pour le monde entier le sentiment d’un tournant dans sa saison, après deux week-ends meurtriers en Autriche où Hamilton avait ouvertement remis en question la sagesse de son équipe en limitant le développement de la voiture W12.

“Ça fait un an que ça nous manque”, a déclaré un Hamilton presque essoufflé lors des interviews d’après-séance du parc fermé, submergé par la chaleur humaine du public local après une année de course sans spectateurs.

Pourtant, vous pouviez sentir Silverstone se dégonfler – l’énergie et l’espoir renouvelé que représentait le tour s’évanouir – au début du premier sprint de F1, avec son mauvais départ laissant Verstappen gagner, ouvrant ainsi la voie à la controverse à Copse alors que la victoire aurait dû être été plus routinier et infiniment moins stressant qu’il aurait pu l’être.

Puis vint la Hongrie, où l’avantage de Bottas éliminant presque tous les challengers imaginables de son coéquipier au virage 1 – lui-même, Red Bulls et Lando Norris – a été gaspillé lorsque Hamilton était le seul pilote à revenir sur la grille avec des pneus intermédiaires pour le redémarrage.

La farce qui en a résulté, alors que la Mercedes solitaire s’éloignait pour boucler un seul tour avant de passer aux slicks, a coûté à Hamilton une autre victoire précieuse tout en soulignant potentiellement le dernier écart restant dans ses compétences – une capacité à la Fernando Alonso de faire des appels stratégiques décisifs depuis le cockpit. .

C’est peut-être parce qu’il n’a eu à s’inquiéter de Bottas que ces dernières années, ou peut-être est-ce parce que Verstappen et Red Bull n’ont jusqu’à présent montré aucun signe d’usure comme Sebastian Vettel et Ferrari l’ont finalement été par la machine Hamilton-Mercedes. en 2017 et 2018.

Mais le Lewis Hamilton de 2021 – toujours génial la plupart du temps mais alarmant incertain et impétueux en période de haute tension – est sans aucun doute une présence plus vulnérable, moins impitoyable et imposante qu’à aucun moment depuis les derniers jours de son duel avec Rosberg.

L’émoussement de son instinct de tueur ne serait pas aussi perceptible sans le fait que le succès astronomique d’Hamilton depuis la retraite de Rosberg repose sur son talent à prospérer sous une pression intense et à remporter les moments clés d’une saison, le plus mémorable contre Vettel dans le Grand Prix d’Allemagne 2018.

Lorsque Seb a glissé impuissant dans le gravier d’Hockenheim cet après-midi humide, sa fureur larmoyante alors qu’il évacuait sa frustration sur son volant n’était pas seulement due à la honte de perdre la tête de sa course à domicile, mais aussi à la conscience instinctive qu’il ‘ d passa à Hamilton le sel à frotter sur ses blessures.

Il n’aurait pas eu besoin de regarder le reste de la course pour savoir comment elle s’était terminée, ni demandé à quiconque de son équipe Ferrari de l’informer du résultat.

Il savait. Ils savaient tous.

Avec un maximum de huit courses restantes, il y aura sans aucun doute plus de rebondissements à venir et plus de ces moments clés à disputer.

Tant que les deux voitures de tête restent relativement égales, on soupçonne que l’expérience de vainqueur du championnat d’Hamilton combinée à l’inexpérience de Verstappen s’avérera finalement décisive, ou que la puissance des groupes motopropulseurs Mercedes High Performance pourrait pousser Honda au-delà de ses limites.

Celui qui perd ce combat aura des raisons de regarder en arrière avec colère, même si Verstappen serait au moins réconforté par le fait que deux de ses points faibles à ce jour, l’éruption de Bakou et son boitement à la neuvième place à Budapest, n’ont rien à voir avec sa faute. posséder.

Hamilton, en revanche, serait ramené à son hiver de mécontentement 2016/17, se donnant des coups de pied sur les points qu’il a laissés sur la table et jurant de ne plus jamais être aussi gaspillé, si peu assertif.

Dans cet esprit, voici un dernier parallèle potentiel avec il y a cinq ans : Monza pourrait-il un jour être considéré comme le moment « Rosberg à Barcelone 2016 » de Max ?

Confronté à une perte de points contre Hamilton s’il sortait de ce coin derrière, a-t-il décidé dans le feu de l’action qu’un score nul serait préférable à un déficit, laissant Lewis avec une course de moins pour riposter et franchir une piste pro-Mercedes le calendrier dans le processus?

S’il y a même un soupçon de vérité dans cette école de pensée, cette pénalité de trois places sur la grille en Russie peut être un prix à payer.