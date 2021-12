Pourquoi la saison 4 ne se passe pas

De nombreux fans du redémarrage de Lost in Space de Netflix peuvent se demander si la série de science-fiction est annulée et pourraient ne pas comprendre pourquoi la saison 4 ne se produit pas. En mars 2020, il a été révélé que la saison 3 de Lost in Space serait la dernière sortie de la série. Fait intéressant, les nouveaux épisodes ont récemment fait leurs débuts et l’émission figurait dans la liste des 10 meilleures émissions de télévision de Netflix, indiquant que les fans étaient impatients de regarder davantage de séries.

« Depuis le début, nous avons toujours considéré cette histoire particulière des Robinsons comme une trilogie », a déclaré le créateur de la série Zack Estrin dans une déclaration précédente sur la fin de Lost in Space. « Une aventure familiale épique en trois parties avec un début, un milieu et une fin clairs. Il convient également de noter que, avec ce que ces personnages traversent en essayant simplement de survivre à chaque épisode – si quelqu’un mérite de reprendre son souffle avant sa prochaine mission – c’est Will, Penny, Judy, Maureen, John, Don West, Dr. Smith… et The Robot. Et, bien sûr, Debbie the Chicken. Alors, alors que ce chapitre de Lost In Space arrive à une conclusion entraînante, je suis enthousiaste à l’idée de continuer à explorer de nouvelles histoires avec mes amis de Netflix, et pour toutes les possibilités incroyables qui nous attendent. »

La fin est proche. Regardez une nouvelle bande-annonce pour la dernière saison de #LostinSpace, arrivant le 1er décembre sur Netflix pic.twitter.com/euaBFU4Ud6 – Perdu dans l’espace sur Netflix (@lostinspacetv) 10 novembre 2021

Lost in Space met en vedette Toby Stephens, Molly Parker, Parker Posey, Mina Sundwell, Taylor Russell et Max Jenkins. Il a été créé en avril 2018, avec le débarquement de la saison 2 en décembre 2019. Maintenant, deux ans plus tard, la saison 3 est enfin arrivée. En 2019, PopCulture.com s’est entretenu avec certains acteurs, avant la saison 2, et ils ont parlé de ce que les fans pouvaient attendre des nouveaux épisodes.

Stephens, qui joue le rôle du patriarche de la famille Robinson, John, a fait part de ses sentiments, affirmant que ce qu’il « aimait dans la saison deux, c’était qu’il s’agissait essentiellement d’améliorer ce que nous avons fait dans la saison 1 ». Il a poursuivi: « Ce qui est génial, c’est que les créateurs, ils ont en quelque sorte commencé toute cette histoire. Et, ils se sont assis. ce qui pourrait être amélioré, et ils l’ont fait, sans que cela devienne en quelque sorte de dépenser beaucoup plus d’argent pour cela. Ou, en y jetant plus d’effets spéciaux. » Stephens a poursuivi en disant que si la famille Robinson est toujours « au centre » de l’histoire, la saison 2 de Lost in Space serait « de nouvelles situations et de nouvelles personnes qu’ils rencontreraient ».