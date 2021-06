Pourquoi la Samsung Galaxy Tab S6 Lite qui est en vente pour 266 € est une excellente alternative à l’iPad | La technologie

in

L’iPad est une référence claire dans le secteur des tablettes, même s’il est fortement concurrencé par certains modèles Samsung qui sont également moins chers. Nous vous disons pourquoi la Galaxy Tab S6 Lite est une excellente alternative.

Si vous souhaitez acheter une nouvelle tablette, il y en a plusieurs qui ont sans aucun doute le meilleur rapport qualité-prix, et l’une d’entre elles est de Samsung, un modèle également en vente à un prix avantageux sur Amazon.

Il ne coûte que 266 euros et est la Galaxy Tab S6 Lite de 64 Go, dont les fonctionnalités rendent la fluidité d’Android garantie pendant des années.

Les performances sont excellentes lorsqu’il s’agit de jouer à des jeux et de regarder des vidéos, comme nous l’avons vu dans son analyse approfondie. Nous vous disons pourquoi il devrait être l’un de ceux sur votre liste de courses.

Cette tablette à écran 10.1″ de Samsung est parfaite pour étudier et travailler, digne rivale de l’iPad, et est livrée avec le S-Pen gratuit.

Il est livré avec un crayon gratuit, le Samsung S-Pen officiel qui est utilisé pour le dessin et a une excellente réponse tactile

Habituellement, les tablettes n’incluent pas le stylet officiel en cadeau, mais celui-ci le fait. Il est livré avec le Samsung S-Pen, qui permet de dessiner sur votre écran comme si vous dessiniez sur papier.

Exynos 9611, un processeur compatible avec pratiquement toutes les applications Android, y compris des jeux comme Call of Duty: Mobile

Normalement, les modèles les moins chers ont tendance à avoir des problèmes d’alimentation. La Galaxy Tab S6 Lite ne souffre pas de ces problèmes, et c’est qu’elle s’équipe d’une puce milieu de gamme qui est même utile pour les jeux.

12 heures d’écran avec chargeur 15W inclus dans le pack, ce que d’autres marques vendent séparément

La durée de vie de la batterie est assez longue, donc même avec un clavier Bluetooth, vous pouvez l’utiliser comme s’il s’agissait d’un ordinateur portable pendant plus qu’une journée de travail ou d’école.

Grand écran Full HD de 10,4 pouces qui le rend idéal pour regarder des séries et des films

Malgré les avancées dans les applications en tous genres pour travailler et aussi dans le catalogue de jeux, les tablettes sont encore majoritairement destinées à la visualisation de contenu multimédia, et à cet égard cette tablette Samsung est conforme et très bien.

Conception compacte et légère

La qualité des matériaux utilisés par Samsung en fait une tablette robuste mais pas lourde, parfaite pour la transporter et l’emmener lors de vos déplacements ou déplacements au travail et en classe.

Compatible avec n’importe quel clavier Bluetooth

Bien que le couvercle du clavier doive être compatible avec sa station d’accueil magnétique (bien que cela puisse être non officiel), vous pouvez connecter n’importe quel clavier Bluetooth à cette tablette.

