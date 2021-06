Pourquoi la SEC a lancé un avertissement aux investisseurs sur Bitcoin Futures

Comparer

Tweeter

Comparer

Comparer

E-mail

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a publié un autre bulletin d’avertissement pour les investisseurs Bitcoin. Plus précisément, la Commission a mis en garde contre les dangers pour les traders à terme BTC et leur a demandé de “peser soigneusement les risques et les avantages potentiels de l’investissement”.

La newsletter intitulée “Funds Trading in Bitcoin Futures” fait partie d’une longue liste de ces articles dédiés aux crypto-monnaies et aux actifs numériques.

Le premier a été publié le 23 juillet 2013 et s’intitulait “Investor Alert : Ponzi Schemes Using Virtual Currencies”. Dans cet article, la Commission met en garde les investisseurs contre Bitcoin et explique en détail les caractéristiques d’un système de Ponzi, un type d’arnaque dans lequel les participants existants reçoivent des paiements de nouveaux contributeurs.

La SEC a classé ces stratagèmes comme des investissements illégitimes et a affirmé être préoccupée par les escrocs utilisant Bitcoin pour commettre ou faciliter cette arnaque. En outre, la SEC a affirmé que la plate-forme d’échange pourrait également faire partie du stratagème illégal.

Malgré la date de publication, apparemment, peu de choses ont changé pour la Commission, car leur dernière vignette sur la BTC indique ce qui suit :

Les investisseurs doivent tenir compte de la volatilité du Bitcoin et du marché à terme du Bitcoin, ainsi que du manque de réglementation et du potentiel de fraude ou de manipulation sur le marché Bitcoin sous-jacent.

Attaque Bitcoin pour plus de FUD

La SEC précise que le BTC a été classé comme une marchandise aux États-Unis. Par conséquent, les contrats à terme doivent être négociés avec une entité « réglementée et supervisée » par la Commodities and Futures Trading Commission (CFTC).

Le régulateur déclare que toutes les plateformes qui proposent ce produit aux citoyens américains doivent répondre à certaines exigences légales. Caitlin Long, membre du Wyoming State Blockchain Select Committee, a déclaré :

La SEC émet cet avertissement aux investisseurs concernant les bourses onshore, qui n’offrent qu’un effet de levier d’environ 2,5x, imaginez comment vous voyez les bourses étrangères offrant un effet de levier > 100x.

Au moment de la rédaction, BTC se négocie à 36 872 $ avec un mouvement latéral sur les graphiques 1 heure et 24 heures. Dans le secteur des produits dérivés, les taux de financement sur les plateformes de change sont passés de positifs à négatifs et inversement ces derniers jours.

BTC avec de petites pertes sur le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview

Par conséquent, le sentiment général sur le marché semble suivre l’action des prix ; il n’y a pas de direction claire. À court terme, BTC devrait regagner la zone la plus élevée autour des niveaux actuels et pousser vers la barre des 40 000 $.

La SEC et d’autres responsables du gouvernement américain et d’entités fédérales ont frappé le marché avec de nombreuses annonces négatives. Du bulletin de la SEC aux déclarations du Département d’État concernant une rançon BTC récupérée auprès de pirates informatiques. Le marché a été sensible à cette nouvelle mais semble plus insensible à ses effets.