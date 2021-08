Pourquoi la SEC s’oppose à la motion de Ripple sur une “base illogique” Crypto new media

Le procès SEC contre Ripple a vu un va-et-vient intensifié entre les deux parties avec le tribunal au milieu. Dans ce qui est le dernier développement dans le même sens, la SEC s’oppose désormais à la motion de Ripple visant à obliger la production de matériaux de découverte.

Selon un dossier judiciaire partagé par @CryptoLawUS, la SEC a affirmé que ses documents internes et inter-agences sont protégés par le «privilège du processus délibératif [“DPP”]. C’est le principal argument avancé par l’agence.

Selon la SEC,

« Le DPP est un privilège gouvernemental essentiel « conçu pour promouvoir la qualité des décisions des agences en préservant et en encourageant une discussion franche entre les fonctionnaires. »

De plus, selon la SEC, la déposition de Hinman a duré sept heures et a été rejetée comme une « perte de temps ». La société de solutions blockchain a déjà “recherché et obtenu” une quantité extraordinaire de découvertes de la SEC, a-t-il ajouté.

JUSTE AJOUTÉ à notre bibliothèque de documents :

✅Réponse de la SEC s’opposant à la motion de @Ripple visant à contraindre la production de documents de découverte. Le @SECGov dit que 63 e-mails joignant le discours $ ETH de Hinman étaient «délibératifs» malgré le fait qu’il s’agissait de son opinion personnelle. (1/3) 👇https://t.co/358TKjfeJt – CryptoLaw (@CryptoLawUS) 17 août 2021

Il convient toutefois de noter que l’utilité de cette découverte n’a pas encore été révélée par Ripple Labs.

La SEC a ajouté,

“Les défendeurs prétendent maintenant que les communications privilégiées et non publiques de la SEC concernant la réglementation des actifs numériques (pas seulement XRP) sont en quelque sorte si pertinentes que l’important privilège délibératif de la SEC devrait être outrepassé.”

L’agence a ajouté,

“Pendant ce temps, les défendeurs ont décidé de retirer au dossier les preuves les plus probantes et pertinentes qu’ils ont obtenues de leur découverte par la SEC… Le témoignage de déposition du directeur William Hinman selon lequel il a rencontré des représentants de Ripple et leur a dit qu’il considérait les ventes de XRP par Ripple comme des ventes de titres et que Ripple devrait arrêter ses ventes non enregistrées. »

Concluant son dépôt en se défendant et les informations qu’elle a fournies, la SEC a demandé que la requête soit annulée sur une “base illogique”. Cette réponse est intervenue à la suite d’un autre dossier qui demandait au tribunal de sceller les pièces déposées par les parties dans le cadre de leurs différends en matière de privilège.

Au fur et à mesure que le procès progresse, les informations privilégiées pourraient jouer un rôle important. Pour le moment, cependant, on ne sait pas qui a le dessus, d’autant plus qu’aucune des deux parties ne recule.