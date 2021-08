Pourquoi la série 7 pourrait être mon premier modèle premium Apple Watch

Je m’attends à acheter l’Apple Watch Series 7 lors de son lancement plus tard cette année, et c’est peut-être la première fois que je suis prêt à dépenser le supplément pour un modèle haut de gamme.

Commençons par pourquoi je suis presque sûr que je vais passer à la mise à niveau cette année…

Pourquoi la série 7 ?

Pour être parfaitement honnête, ce sera pour le design. Nous nous attendons à ce que les bords arrondis soient remplacés par des bords plats, pour correspondre au langage de conception de l’iPhone, de l’iPad et – bientôt – du MacBook Pro.

Je porte une Apple Watch depuis plus de six ans maintenant et je suis prêt pour un changement. Les trois modèles que j’ai possédés jusqu’à présent ont essentiellement la même apparence. Les groupes vous permettent de changer de look, bien sûr, mais alors que j’en ai accumulé un nombre déraisonnable (principalement des tiers), je l’ai ramené à six – et la réalité est que je porte le Sport Loop 98% du temps.

Un écran plus grand est également attrayant, même s’il ne mesure qu’un seul millimètre. Dans un si petit appareil, même une petite augmentation de taille fait une différence surprenante. Le passage de 42 mm à 44 mm était définitivement perceptible, et je suis prêt à croire qu’un 45 mm le sera aussi.

Les autres fonctionnalités rumeurs? Eh bien, pas grand-chose, pour être honnête. La surveillance de la glycémie a été brièvement évoquée et aurait été une chose rassurante à avoir même en tant que non-diabétique, mais l’argent intelligent est là encore dans des années. Meilleure autonomie de la batterie ? Agréable à avoir pour les voyages long-courriers, lorsque les jours peuvent être très longs, mais sans importance pour moi la plupart du temps. Qi en charge ? Une commodité bienvenue, mais j’ai déjà des chargeurs Apple Watch à la maison et dans mon sac de voyage, donc pas de problème.

Pourquoi, peut-être, un modèle premium ?

Mon attitude envers la montre à ce jour a été que les modèles haut de gamme – comme l’acier inoxydable, le titane ou la céramique – ne justifient pas le prix.

Cela a été pour trois raisons. Premièrement, Apple facture une prime de prix plutôt déraisonnable pour les matériaux les plus sophistiqués. En prenant la série 6 comme exemple, le modèle en aluminium commence à 399 $. Le passage à l’acier inoxydable fait grimper le prix d’au moins 250 $ à un minimum de 749 $. Le titane commence à 799 $.

Deuxièmement, ce n’était pas comme si l’argent supplémentaire m’avait procuré quelque chose que j’apprécierais vraiment. En fait, j’ai préféré la finition mate du modèle Sport à celle en acier inoxydable brillant, et le titane ne m’a pas semblé meilleur que le Sport noir sidéral.

Troisièmement, j’ai dans le passé considéré la montre comme quelque chose que je mettrais à niveau tous les deux ans, de sorte que cette prime de prix – dont seule une partie serait généralement récupérée à la revente – serait une bonne partie du changement lorsqu’elle est considérée comme un coût annualisé.

Mais deux ou trois choses ont changé. Tout d’abord, mon historique d’achats Apple Watch est passé à la série 0, à la série 3 (pour un Siri plus rapide), à ​​la série 4 (pour une plus grande taille) et s’est arrêté là. Ni le S5 ni le S6 ne se sont vendus à moi, donc je suis propriétaire du S4 depuis trois ans, et je l’aurais probablement gardé encore plus longtemps s’il n’y avait eu le changement de conception. Je m’attends à conserver le S7 pendant au moins trois ou quatre ans, ce qui réduira le coût annualisé de toute prime de prix.

Deuxièmement, il y avait un modèle haut de gamme que j’ai fini par aimer : le look tout blanc de l’édition en céramique.

Étant donné le nombre de fois que je regarde ma montre au quotidien, je pourrais être tenté si Apple réintroduit un modèle en céramique cette année – d’autant plus qu’ils ont conservé leur valeur de revente de manière spectaculaire.

Ce sont donc mes pensées de mise à niveau ; Qu’en est-il du tien? Merci de partager vos projets dans les commentaires.

Rendu : 91 Mobiles

