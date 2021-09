Pourquoi la série Apple TV+ reçoit-elle un contrecoup ?

Ted Lasso est un succès majeur pour Apple TV+ puisque la série a remporté 20 nominations aux Emmy Awards. La première saison a conquis le cœur des fans grâce à la nature vive et à la gentillesse de l’entraîneur de l’AFC Richmond Ted Lasso (Jason Sudeikis). Mais malgré le succès rencontré par la série, elle commence maintenant à voir un léger changement car certains critiques et utilisateurs de Twitter ne sont pas satisfaits de la deuxième saison.

Mais pourquoi le contrecoup vient-il de la saison 2 de Ted Lasso quand on peut dire que c’est mieux que la première ? L’une des choses que Meghan O’Keefe de Decider a déclarées est que le fait de ne pas sortir tous les épisodes en même temps peut avoir nui à l’approbation de la série. En ce qui concerne les séries originales Apple TV +, un épisode par semaine est courant. Cependant, les deux premiers épisodes de la saison 2 de Ted Lasso devaient sortir la même semaine, mais cela a été modifié pour des raisons inconnues.

En ce qui concerne les gens sur Twitter, certains ont dit qu’il n’y avait pas assez de conflits comme lors de la première saison. De plus, certains utilisateurs et critiques des médias sociaux sont fatigués de l’attitude positive de Ted. L’ancien rédacteur en chef de Hollywood Reporter, Matt Belloni (via Metro), a déclaré que la saison 2 était “idiote et sinueuse”.

Mais même avec le contrecoup de la saison 2, la majorité des critiques l’adorent car il a un score de 98% sur Rotten Tomatoes. Hannah Waddingham, qui joue Rebecca Welton dans Ted lasso, a déclaré que la saison 2 était comme L’empire contre-attaque. Et lorsque PopCulture.com a parlé à Nick Mohammed, qui joue Nathan Shelley, il a déclaré que la deuxième saison était une avancée par rapport à la première.

“Je crois sincèrement qu’ils ont réussi à sortir de la saison 1, ce qui n’est pas une mince affaire”, a-t-il déclaré. “Et le public a vraiment pris la saison 1 à cœur, alors j’espère qu’il suivra ces voyages dans la saison 2. … Je pense que cela emmène des personnages et des personnages bien-aimés dans des voyages et dans des endroits auxquels je pense que le public ne s’attend pas , et en les rendant plus profonds en conséquence. Je pense que le spectacle est d’autant mieux pour cela. C’est très excitant et légèrement nerveux et tous ces types de sentiments que vous ressentez avant le lancement d’un spectacle, en particulier celui qui a si bien fonctionné avec la saison 1 .”