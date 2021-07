Pourquoi la série Motorola Edge 20 n’obtiendra qu’une seule mise à jour Android majeure

C. Scott Brown

Aujourd’hui, Motorola a lancé sa nouvelle famille de smartphones : la série Motorola Edge 20. Naturellement, avec toute la controverse entourant les appareils Edge de l’année dernière, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de poser des questions sur le plan des mises à jour Motorola pour ces téléphones.

Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas ou qui ont besoin d’un rappel rapide, Motorola a révélé l’année dernière que la série Edge n’obtiendrait qu’une seule mise à niveau Android et deux ans de correctifs de sécurité. C’était une décision surprenante étant donné que le minimum suggéré par Google pour les mises à niveau est de deux ans. Après de nombreuses réactions négatives sur Internet, Motorola a cédé et a confirmé que les téléphones Edge 2020 verraient deux mises à niveau.

On pourrait supposer que l’entreprise y avait appris sa leçon. Cependant, Motorola a déclaré officiellement avec Android Authority et a confirmé que la série Motorola Edge 20 ne connaîtra pas le même calendrier de mise à jour amélioré que l’année dernière. Au lieu de cela, la famille Edge 20 verra une mise à niveau Android et deux ans de correctifs. Fondamentalement, nous sommes de retour là où nous avons commencé.

Ce qui a changé cette fois, c’est le raisonnement derrière le manque de mises à jour Motorola. Attachez-vous, car c’est un doozy.

Ce n’est pas moi, c’est toi

L’année dernière, le raisonnement de Motorola pour un manque de mises à niveau se résumait à faire ce qui lui semblait le plus logique. Voici une partie de la déclaration qu’il a faite à Wired à ce sujet :

Nous prendrons en charge les mises à jour logicielles aussi fréquemment et aussi longtemps que nous pensons que cela profite à nos consommateurs. Bien que nous n’ayons pas un engagement absolu sur le nombre de mises à niveau, les consommateurs Edge peuvent s’attendre à des mises à jour de sécurité tous les deux mois et à une mise à niveau vers Android 11 [in 2020].

Vous pouvez lire cela de plusieurs manières, mais je le lis comme suit : « Nous voulons fonctionner de cette façon, c’est donc ce que nous allons faire. » De toute évidence, le contrecoup en ligne a changé l’avis de l’entreprise. Alors pourquoi revient-il à nouveau sur la politique d’une seule mise à niveau ?

Voici ce que Motorola nous a dit :

Chaque appareil a son propre mérite en termes d’endroit où il doit être mis à jour et de nombre de mises à jour qu’il reçoit. Nous nous engageons sur la mise à jour d’un seul système d’exploitation, et nous continuons évidemment à l’examiner. Si nous constatons que l’appareil a un cycle de vie plus long sur le marché, nous examinerons évidemment s’il a besoin de plus de mises à niveau du système d’exploitation.

La phrase clé ici est « cycle de vie plus long sur le marché ». Ce que Motorola dit essentiellement ici, c’est qu’il ne ressent pas le besoin de mettre à niveau ses téléphones au-delà de la barre des un an parce que vous, le consommateur, ne gardez pas le téléphone aussi longtemps.

Motorola ne voit pas ses téléphones durer longtemps entre les mains des acheteurs, et sa réponse est de donner moins prise en charge de ces téléphones.

Motorola accepte son sort

Eric Zeman / Autorité Android

Motorola répond simplement à ces tendances. Il considère l’investissement dans les mises à jour comme un gaspillage d’argent et de ressources, car la plupart des clients s’en moquent. Au lieu de cela, il concentre ces ressources sur d’autres domaines. D’un point de vue commercial, cela semble logique.

Le problème, bien sûr, est que les mises à jour logicielles pourraient potentiellement garder les consommateurs investis dans leurs téléphones. S’ils envisagent d’abandonner leur téléphone mais obtiennent soudainement une mise à niveau vers la dernière version d’Android, ils pourraient le conserver plus longtemps. Cela renforcerait leur attachement à la marque Motorola et les pousserait à rester fidèles à Moto pour leur prochain achat.

Motorola se concentre sur les gains à court terme plutôt que sur le rétablissement de la confiance dans la marque.

Au lieu de cela, Motorola accepte essentiellement l’idée que cela oblige les gens à garder les téléphones pendant une courte période, puis à les abandonner. C’est incroyablement myope et potentiellement dangereux à la lumière des risques de sécurité – seulement deux ans de correctifs sont bien en deçà de la norme de l’industrie. Le manque de soutien à long terme est également un facteur contribuant au problème des déchets électroniques.

Cependant, plutôt que d’essayer de rétablir la confiance avec les fans de Motorola, la société semble être d’accord avec les acheteurs impartiaux qui veulent un téléphone dont ils ne se soucient pas assez pour chérir. C’est certainement une façon de répondre au mauvais «cycle de vie sur le marché» d’un téléphone, mais à une époque où de plus en plus de marques placent la barre plus haut pour le soutien, cela ressemble plus à abandonner là où je suis assis.