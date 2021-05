Pourquoi la série Peacemaker de John Cena a remplacé un acteur original par un ancien de Bridgerton

Le personnage de Freddie Stroma, Adrian Chase, a une riche histoire dans les pages de DC Comics. Introduit pour la première fois en 1982, le personnage a été établi en tant que procureur de district mais, après la mort de sa femme et de ses enfants aux mains de gangsters, il a décidé de demander justice d’une manière différente. Avec cela, il est devenu connu dans les rues sous le nom de Vigilante, un tireur d’élite qualifié et un combattant au corps à corps capable. Vigilante a également la capacité de guérir rapidement de ses blessures et de régénérer son corps lorsqu’il est confronté à des blessures telles que des coups de couteau ou des blessures par balle.