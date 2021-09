Pourquoi la signature d’Arsenal avec Takehiro Tomiyasu fait peut-être encore des cauchemars à propos de Romelu Lukaku et Cristiano Ronaldo

Arsenal a eu un coup de pouce de dernière minute avant la fermeture de la fenêtre de transfert mardi avec la signature de l’international japonais Takehiro Tomiyasu en provenance d’Italie.

L’ancien arrière droit de Bologne de 15,5 millions de livres sterling a remplacé Hector Bellerin dans l’équipe des Gunners, mais il est loin d’être l’arrivée la plus en vue de la Serie A.

.

Tomiyasu espère résoudre le problème d’arrière droit d’Arsenal

Le retour sensationnel de Cristiano Ronaldo à Manchester United s’est également achevé en tant que grand gauche de tous les temps, la Juventus, tandis que Chelsea a battu son record de transfert en signant Romelu Lukaku pour 97 millions de livres sterling de l’Inter Milan.

Tomiyasu, 22 ans, ne sera cependant pas très heureux de voir l’un ou l’autre des deux, les ayant affrontés à cinq reprises au cours de sa carrière de deux ans en Serie A.

Bologne a perdu tous les matches sauf un, une victoire 2-1 sur l’Inter en juillet 2020, mais il fera toujours des cauchemars à propos de Lukaku, qui a marqué lors de leurs trois rencontres.

Son pire moment est survenu lors d’une défaite 3-1 en décembre 2020, lorsque Tomiyasu a tenté de tirer le maillot de Lukaku dans la surface, l’empêchant de courir sur un centre.

Son plan n’a cependant pas tout à fait fonctionné, l’attaquant de Chelsea maintenant ripostant et le jetant sur le sol avant de mettre le ballon dans le filet.

Même lors de la défaite 2-1, Lukaku a tourmenté Tomiyasu, tapant dans un rebond après que l’international japonais a permis à Ashley Young de placer un centre facile dans la surface de réparation, Young l’ayant peu après pour une grande chance.

L’histoire n’était pas trop différente non plus lorsqu’il s’est affronté contre Ronaldo, l’attaquant portugais réussissant un but et une passe décisive lors de leurs deux rencontres.

Tomiyasu est devenu mardi la sixième recrue estivale d’Arsenal, après Ben White, Martin Odegaard, Aaron Ramsdale, Albert Sambi Lokonga et Nuno Tavares.

L’équipe de Mikel Arteta est au plus bas de la Premier League avec neuf buts encaissés et aucun but lors de ses trois premiers matchs, mettant le premier entraîneur sous une pression énorme.

.

Arteta subit une immense pression pour conserver son emploi et n’a que cinq matchs de Premier League pour le faire

Arteta s’est cependant vu offrir un coup de main par l’ancien grand Gunners Sol Campbell.

“J’adorerais y aller et les aider, je le ferais”, a déclaré la légende des Invincibles lors du petit-déjeuner talkSPORT de mercredi.

« Il y a un grave problème là-bas et je suis heureux d’aider, même si c’est quelques jours par semaine.

« Les ficelles du métier et les petites choses, il y a un angle mort là-bas et je les aiderais à longueur de journée. »

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.