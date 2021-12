Pourquoi la situation du QB de sauvegarde des Giants a tout mal tourné

Le quart-arrière des Giants figurait parmi les emplois les plus difficiles d’Amérique.

Les responsabilités consistaient à lancer des passes supplémentaires lors des entraînements, à porter un casque les jours de match et à jouer au golf les jours de repos avec l’homme de fer Eli Manning. Il n’en a pas été ainsi depuis que Daniel Jones a remplacé Manning en tant que partant, mais cela n’a jamais été une faiblesse plus flagrante qu’au cours du mois dernier.

Lorsque Jones est sorti avec ce qui est maintenant une blessure au cou qui a mis fin à la saison, les Giants avaient une fiche de 4-7 après une séquence « chaude » de 3-2 et se sont retrouvés à 1 /₂ matchs de la dernière place des séries éliminatoires de la NFC, avec des victoires sur trois équipes devant eux. Depuis lors, cependant, les Giants ont une fiche de 0-4 dans les matchs commencés par Mike Glennon et Jake Fromm, qui ont tous deux joué dimanche dernier contre les Eagles et se sont classés respectivement 37e et 38e parmi les 38 performances du quart-arrière classées en dernier. semaine par Pro Football Focus.

« J’aime la façon dont Mike donne la priorité à l’équipe et sort et travaille », a déclaré l’entraîneur-chef Joe Judge alors qu’il attendait inévitablement de nommer Glennon comme partant pour dimanche contre les Bears. « Il y a certaines choses collectivement que nous devons faire mieux en tant qu’offensive globale. Mike arrive avec une attitude positive chaque semaine et reste prêt.

Mike Glennon et Colt McCoyRobert Sabo ; .

Comment les Giants se sont-ils retrouvés dans une situation désastreuse derrière Jones, victime de blessures?

Colt McCoy est allé 1-1 en tant que remplaçant de Jones en 2020, gardant les aspirations de l’équipe en séries éliminatoires à flot dans le modeste NFC East. Il s’est vu proposer, au cours de la saison, une prolongation de contrat pour 2021, dans l’attente que les deux parties maintiennent des lignes de communication ouvertes, selon des sources de la ligue. Quelque chose s’est perdu dans la traduction.

Au moins une autre équipe intéressée a été informée que McCoy prévoyait de retourner à New York, mais les Giants ont décidé d’aller dans une direction différente peu de temps avant le début de l’agence libre le 15 mars. Le changement de mentalité dans les coulisses était double : économiser de l’argent contre un plafond serré alors que les Giants ciblaient quelques meneurs de jeu à gros revenus et poursuivaient un quart-arrière plus armé pour lutter contre les vents du nord-est après la performance de McCoy à la semaine 15 dans un 20- 6 défaites contre les Browns (19 pour 31 pour 221 verges) ont suscité des inquiétudes.

Ainsi, McCoy n’avait pas d’offre à accepter en mars. Les offres expirantes ne sont pas une pratique rare de la NFL – un ancien Giant a partagé une expérience similaire à l’époque de Jerry Reese-Tom Coughlin – et il a à peine enregistré un blip sur le radar à l’époque pour signer Glennon et échanger un compagnon vétéran pour un autre.

Mais les fans des Giants n’oublieront plus jamais : toutes les sauvegardes ne sont pas les mêmes. Onze jours après que Glennon a signé un contrat d’un an de 1,375 million de dollars, McCoy a signé un contrat d’un an et de 1,21 million de dollars avec les Cardinals. McCoy a gagné 2,25 millions de dollars avec les Giants, qui ont chanté ses louanges de haut niveau aux Cardinals bénéficiaires.

Les quarts-arrières suppléants de la NFL cette saison sont de 21 à 42-1 en tant que remplaçants liés à une blessure ou à COVID-19, sans compter les Texans Davis Mills (2-7) qui ont remplacé Tyrod Taylor au banc. McCoy et Cooper Rush (Cowboys), les deuxième et troisième cordes de l’année dernière, ont un dossier combiné de 3-1.

Ce n’est pas une comparaison de pommes à pommes, bien sûr. McCoy et Rush jouent derrière les meilleures lignes offensives. Le Glennon immobile est un canard assis derrière le blocage poreux des Giants.

Sur les huit équipes qui ont dû aller au moins à trois profondeurs au poste de quart partant, seuls les Giants sont sans victoire sans leur partant, soulignant la valeur de Jones. Seuls Cam Newton des Panthers (0-5) et Trevor Siemian des Saints (0-4) ont plus de départs sans victoire que Glennon (0-3).

Il est juste que les Giants s’attendent à mieux de Glennon, qui a enregistré une note de 80,1 quart-arrière la saison dernière (Jones était de 80,4) lorsqu’il a complété 62 pour cent des passes avec sept touchés et cinq interceptions pour les Jaguars au cours de cinq départs dans un 15- séquence de défaites consécutives. De toutes les sauvegardes avec plus d’un départ, la note de passeur de 55,7 de Glennon pour la saison est la plus basse, tandis que la note de 101,4 de McCoy est la deuxième la plus élevée. Le 37,6 de Fromm est le plus bas pour les débutants en un seul match.

« Je pense que si nous pouvions identifier une chose, alors nous aurions déjà une réponse et jouerions à un niveau supérieur », a déclaré Glennon. « Dans l’ensemble, je pense que nous devons mieux exécuter. »

La vie de quart-arrière des Giants n’est plus ce qu’elle était.

— Reportage supplémentaire de Paul Schwartz