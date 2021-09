Pourquoi la solution Hydra Layer 2 est importante pour le réseau Cardano

IOHK, le développeur derrière le réseau Cardano, a annoncé une nouvelle solution pour le réseau. Suite au lancement des smart contracts sur le réseau, il est passé à d’autres projets pour s’assurer que le réseau réponde à tous les besoins de ses développeurs. Cela a brillé dans la dernière version du développeur, appelée Hydra.

La fourche rigide Cardano a mis au premier plan les possibilités de plus de développement. Même si les développeurs en dehors du projet principal Cardano développent leurs propres solutions et protocoles qui s’exécutent sur le réseau, IOHK poursuit son travail pour rendre le réseau plus évolutif et plus sûr pour ses utilisateurs. C’est pourquoi la sortie de la solution Hydra Layer 2 est importante pour l’écosystème.

Superposer Hydra au-dessus de la blockchain de couche 1 existante

Hydra est une solution de blockchain de couche 2 conçue pour s’exécuter au-dessus de la blockchain de couche 1 existante sur Cardano. Hydra utilise des canaux d’état isomorphes qui utiliseront fondamentalement la même représentation de grand livre encore et encore pour fournir des frères de grand livre uniformes et hors chaîne. Ceux-ci sont appelés Heads par les développeurs. Cela place des éléments tels que les NFT, les actifs natifs et les scripts Plutus directement dans une tête Hydra, qui agit essentiellement comme une extension du système existant actuel.

Lecture connexe | Le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, dit qu’il veut éliminer le besoin de PDG et de présidents

Cette solution de couche 2 fournira l’évolutivité indispensable aux réseaux avec des taux d’utilisation élevés afin de maintenir le débit requis pour les applications construites sur la blockchain. Hydra fonctionnera côte à côte avec la solution de couche 1 existante de Cardano pour offrir une expérience utilisateur fluide.

Pourquoi Hydra est important pour Cardano

Alors que des éléments tels que la finance décentralisée (DeFi) font leur chemin dans l’écosystème Cardano, il est impératif que le réseau fournisse des structures de frais et une sécurité appropriées sur la blockchain. C’est là qu’Hydra entre en jeu. Le protocole de couche 2 aidera non seulement à faire évoluer le réseau, mais aidera également à réduire les frais à un niveau durable. Cela se présente sous la forme de la mise en place d’une structure de frais qui est à la fois acceptable pour la communauté des opérateurs de pool de participation, étant donné que Cardano fonctionne sur une preuve de participation et des frais que les utilisateurs jugent acceptables.

Lecture connexe | Cardano à la baisse, l’ADA risque-t-elle de retomber à 2 $ ?

Hydra aidera à fixer ces frais à un niveau suffisamment bas pour que ce ne soit pas un problème pour ses utilisateurs, tout en empêchant les frais d’être suffisamment bas pour encourager les attaques par déni de service (DoS).

De plus, à mesure que l’historique des transactions augmente sur le réseau Cardano, le stockage deviendra un problème au fil du temps. Une solution de couche 2 comme Hydra atténuera ces problèmes à l’avenir.



Prix ​​ADA en baisse vers 2,0 $ | Source : ADAUSD sur TradingView.com

« Hydra est une solution d’évolutivité de couche 2 qui cherche à répondre à toutes ces préoccupations et vise à maximiser le débit, à minimiser la latence, à entraîner des coûts faibles ou nuls et à réduire considérablement les besoins de stockage. »

Plus d’informations sur Hydra seront disponibles lors du sommet de Cardano prévu du 25 au 26 septembre 2021.

Image en vedette de Peoples Gazette, graphique de TradingView.com