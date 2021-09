De plus, avec Jason Todd comme antagoniste principal, Titans n’a pas eu à passer du temps à mettre en place une longue histoire comme avec Deathstroke dans la saison 2. Certes, Titans a ajouté plusieurs personnages pour la saison 2, notamment Barbara Gordon, Scarecrow et Tim Drake , même si Tim n’a pas encore eu grand-chose à faire. Pourtant, la saison a été plus ciblée; cette concentration ne peut tout simplement pas être sur tous les personnages, et Dick Grayson a été à l’avant-garde du drame Bat pour la plupart.