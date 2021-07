Pourquoi la star du fiancé de 90 jours emmènerait la star de la mère adolescente Jenelle Evans en justice

Si Deavan Clegg va jusqu’au bout du procès, ce sera un autre ajout à son assiette au cours de la dernière année. Clegg est déjà dans une bataille juridique avec son ex-mari, Jihoon Lee, avec qui elle est apparue dans 90 Day Fiancé: The Other Way. Les deux sont dans une bataille pour la garde des droits de visite sur leur fils commun, Taeyang, et il y a eu des rapports d’enquêtes en cours pour des abus signalés par Lee contre sa fille, Drascilla. Ce fut un tourbillon d’événements pour le couple, qui semblait heureux jusqu’à son brusque voyage en Amérique, après quoi elle révéla à Lee qu’elle ne reviendrait pas.