Pourquoi la star du Real Madrid Raphael Varane veut le transfert de Manchester United

Manchester United veut signer Raphael Varane du Real Madrid (Photo: .)

Raphael Varane veut rejoindre Manchester United cet été car il pense que le moment est venu de quitter le Real Madrid pour un nouveau défi, selon les rapports.

L’international français Varane a passé près d’une décennie au Bernabeu, disputant 360 matchs pour les géants espagnols et les aidant à remporter trois titres de la Liga et quatre ligues des champions.

Ole Gunnar Solskjaer a identifié le joueur de 28 ans comme l’une de ses principales cibles pour cet été et l’Independent a déclaré que le défenseur souhaitait déménager à Old Trafford.

C’est une période incertaine au Real Madrid, l’ancien patron d’Everton, Carlo Ancelotti, remplaçant récemment Zinedine Zidane en tant que manager après une saison au cours de laquelle le club a terminé deuxième de la Liga, derrière son rival Atletico Madrid.

Manchester United a largement impressionné la saison dernière mais a tout de même terminé à 12 points du champion de Premier League Manchester City, alors qu’il n’a remporté aucun trophée après avoir perdu la finale de la Ligue Europa contre Villarreal.

Solskjaer devrait être soutenu par un certain nombre de nouvelles recrues cet été, avec un nouveau partenaire central pour Harry Maguire et un ailier en tête de sa liste de souhaits.

Alors que le club continue de poursuivre Jadon Sancho, la star de l’Euro 2020 Varane fait certainement l’affaire d’un point de vue défensif et l’ancienne star anglaise Sol Campbell pense qu’il serait une « très bonne » signature pour les Red Devils.



Ole Gunnar Solskjaer souhaite recruter le défenseur français Varane (Photo: .)

‘Varane est vraiment bon. Il y a des cris de lui allant à Manchester United parce que ce qui se passe au Real Madrid n’est pas clair », a déclaré Campbell à talkSPORT.

« S’ils l’obtiennent, c’est un très bon achat. Il est rapide, il peut jouer au football, il a été là et il l’a fait, il sait comment traverser les gros matchs.

« Il sait ce que cela signifie de jouer pour de grands clubs. S’il peut gérer le Real Madrid, il peut gérer United.

Varane a commencé les trois matchs de l’Euro 2020 de la France jusqu’à présent et espère aider les champions de la Coupe du monde à progresser profondément dans le tournoi avant leur affrontement des 16 derniers contre la Suisse lundi.

