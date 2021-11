Pourquoi la statue de Charles La Trobe, en Australie, est plantée à l’envers | La vie

Une statue à l’envers en Australie ? Cela fait beaucoup de blagues quand on vit dans l’hémisphère nord. Mais il y a une curieuse histoire derrière.

L’aventurier Charles La Trobe il était déjà un homme controversé à son époque. Il est né à Londres en 1801, mais dès son plus jeune âge, il part à la découverte du monde, escalade les Alpes et voyage au Mexique.

Des années plus tard, il s’est rendu en Australie, où il a aidé à administrer plusieurs colonies, jusqu’à ce qu’il devienne lieutenant-gouverneur de la province de Victoria, en 1951.

La Trobe était un homme cultivé qui amélioré l’approvisionnement en eau de la ville, et a établi plusieurs institutions, telles que la City University, la State Library, les Botanic Gardens et le Royal Melbourne Hospital.

Malgré cela, il a été largement critiqué à son époque et n’a pas passé longtemps en fonction. En 1854, il retourna au Royaume-Uni, en raison de la maladie d’une femme.

C’est au cours des dernières années que les historiens ont reconnu sa contribution à l’état de Victoria, où se trouve la ville de Melbourne.

En 2004, en l’université de La Trobe, du nom de lui, ils décidèrent d’ériger une statue en son honneur. Le sculpteur Charles Robb a surpris tout le monde en présentant une statue à l’envers:

Selon l’auteur, « l’œuvre tente d’aborder la tension entre l’autorité du monument (en tant que marqueur civique et forme de portrait) et son invisibilité dans l’espace public, tout en abordant (et en subvertissant) la nature « sans auteur » du monument. figuratif ».

Nous supposons que l’artiste s’est rendu compte que personne n’a compris cette description, donc dans une autre interview, il l’a expliqué différemment : « la statue incarne l’idée que les universités devraient renverser les idées.

Maintenant oui.

Il faut préciser qu’il ne s’agit pas de la statue de bronze typique avec le pied dans la pierre. Pour qu’il puisse se tenir dans cette position, La statue de La Trobe est en résine polyester, fibre de verre, polystyrène, polyuréthane et acier, et peint pour ressembler à de la pierre et du bronze.

Elle a réussi à devenir célèbre. Il est la seule statue à l’envers au monde. Du moins, le seul monde connu…