Pourquoi la stipulation de la WWE pour Drew McIntyre’s Hell In A Cell Match avec Bobby Lashley semble suspecte

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour le Monday Night Raw diffusé le lundi 7 juin. Lisez à vos risques et périls !

Lundi soir brut une fois de plus jeté les bases d’un affrontement à la carte entre Drew McIntyre et Bobby Lashley pour le championnat de la WWE, mais apparemment il y aura des changements. Les deux s’affronteront lors de la prochaine L’enfer dans une cellule, seulement cette fois, il y a eu une allumette que cela pourrait être la confrontation finale entre les deux. Le problème est que la stipulation me semble un peu suspecte, surtout compte tenu de ces deux lutteurs.