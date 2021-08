Pourquoi la Suicide Squad de David Ayer devrait toujours être libérée après la version de James Gunn

in

L’Ayer Cut pourrait être comme un serre-livres. Alors que le DCEU dit au revoir à la vision de David Ayer et passe à un avenir radieux pour la narration de James Gunn, le public adore explorer différentes versions d’une histoire, tout comme nous aimons parler de fins alternatives pour nos films préférés ou regarder les scènes supprimées. Comme Justice League nous l’a probablement montré, nous regarderons probablement l’Ayer Cut et comprendrons pourquoi il était probablement trop énervé par rapport au film de 746 millions de dollars qu’il est devenu lors de sa sortie, mais tout le monde saura également ce que c’était. Je ne sais pas pour vous, mais aussi révélateur que soit le Snyder Cut, je comprends pourquoi Warner Bros avait l’impression de ne pas pouvoir commercialiser un film de quatre heures. Mais aussi, j’ai adoré voir le Snyder Cut, et je suis vraiment content qu’il existe maintenant.