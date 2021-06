Pourquoi la superstar de la NBA Steph Curry vient d’investir dans la start-up d’équité salariale de Seattle Syndio

La star de la NBA Stephen Curry. (Aubrie Pick Photo)

La start-up d’équité salariale de Seattle, Syndio, a obtenu plus de 30 millions de dollars de financement au cours de ses quatre années, mais une nouvelle aide de 1 million de dollars des investisseurs en démarrage Penny Jar Capital, annoncée lundi, est particulièrement remarquable car la société est ancrée par la star de la NBA Stephen Curry.

Deux fois MVP de la ligue avec les Golden State Warriors, certains ont qualifié Curry de plus grand tireur de l’histoire de la NBA. En dehors du terrain, les clichés qu’il prend sur des sociétés telles que Syndio retiennent également l’attention.

“C’était vraiment important pour moi parce qu’il ne fait pas partie de ce cycle de battage médiatique autour de l’équité”, a déclaré la PDG de Syndio, Maria Colacurcio, à .. « Il est vraiment engagé dans ce domaine depuis longtemps. Et c’était vraiment avant que les trucs de l’équipe nationale féminine des États-Unis ne commencent.

Elle a ajouté que Penny Jar et Curry offrent un regard différent sur la table des chapeaux de Syndio et que Curry est déjà très impliqué.

“Il ne se contente pas de mettre son nom sur quelque chose puis de reculer”, a déclaré Colacurcio.

Colacurcio a fait référence à un article que Curry a écrit dans The Players’ Tribune en 2018, dans lequel il a déclaré qu’il prenait personnellement l’équité salariale en tant que père de deux filles qui voulaient grandir « sachant qu’il n’y a pas de limites à leur avenir »… « croyant qu’ils peuvent rêver grand et aspirer à des carrières où ils seront traités équitablement ».

Curry a déclaré qu’un salaire équitable était attendu depuis longtemps et qu’il s’agissait d’un problème fondamental qui doit être résolu pour “progresser vers une société équitable”.

« Syndio est une solution objective qui élimine les préjugés inconscients de l’équation et change la façon dont les chefs d’entreprise abordent l’équité en milieu de travail, faisant de l’équité salariale la norme pour les entreprises du monde entier », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

Maria Colacurcio de Syndio lors de la finale du . Elevator Pitch au . Summit à Seattle en 2019. (. File Photo / Dan DeLong)

Le logiciel dit EquityTech de Syndio analyse les salaires, élimine les différences de rémunération discriminatoires liées au sexe, à la race, à l’origine ethnique ou à l’âge tout en proposant des stratégies pour corriger ces disparités. Sur ses 160 clients, 40 font partie du Fortune 500 et les entreprises incluent Nordstrom, Salesforce, Slack, General Mills et d’autres. Le logiciel de la startup est utilisé pour analyser la rémunération de 2,6 millions d’employés.

Et tandis que le problème auquel Syndio s’attaque est une attraction évidente pour des investisseurs comme Curry, Colacurcio a déclaré que le succès de l’entreprise était également un gros attrait.

PRÉCÉDEMMENT: La star de la NBA Steph Curry sonne sur les arbitres robotiques, Colin Kaepernick, la technologie électorale et sportive

Curry est investi dans des sociétés telles que Miro et Guild Education, que Colacurcio a qualifiées de « sociétés SaaS massives et prospères », et les précédents investisseurs de Syndio, Bessemer Venture Partners et Emerson Collective, sont également investis dans Guild Education, une plate-forme de perfectionnement.

Pendant ce temps, Syndio a vu son chiffre d’affaires doubler du premier au deuxième trimestre de cette année et son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre a triplé.

“Penny Jar a vraiment fait preuve de diligence avec nous et j’ai été impressionné en fait, ils ont fait leurs devoirs”, a déclaré Colacurcio. « Ce que nous ne voulons pas que cela se produise, c’est que cela soit interprété comme un simple investissement à impact social. De toute évidence, nos missions sont très bien alignées, mais une grande partie de cela était simplement l’élan que nous avons en tant qu’entreprise. »

Colacurcio attribue trois éléments à cet élan :

Le mouvement ESG autour de l’investissement environnemental, social et de gouvernance. Colacurcio a déclaré que le S est « spongieux » et que les entreprises ont du mal à trouver comment s’engager envers le S d’une manière exploitable et calculable et que l’équité salariale correspond à ce projet de loi. L’équité salariale devient un enjeu de table du point de vue de la marque employeur et pour être compétitifs, les employés s’engagent dans « l’activisme Google Docs », a déclaré Colacurcio, où ils partagent leurs salaires et ils en parlent. Ce n’est pas seulement une question de genre, mais aussi une question de race. “C’était vraiment intéressant pour Stephen parce qu’il regardait ce chemin quand nous en avons tous parlé comme une question de genre”, a déclaré Colacurcio. « Donc, lorsque nous avons commencé à dire et à partager avec eux que 98% de nos clients regardent au-delà du sexe et de la course également, c’était vraiment intéressant de [Penny Jar]. Ils se disaient : ‘Wow, ils attaquent en fait les inégalités raciales et de genre dans les entreprises et donnent aux entreprises un moyen d’empêcher ces problèmes de se produire.’ »

Syndio vient de publier un nouvel outil appelé Pay Finder, qui aide les entreprises à guider leur discrétion et à éliminer les biais dans le salaire de départ et les promotions.

Le data scientist et professeur de droit Zev Eigen a lancé Syndio en 2017 ; Colacurcio a rejoint en 2018. Syndio a remporté le concours Elevator Pitch de . en 2019 et la startup emploie maintenant près de 70 personnes et recrute.