Pourquoi la Thunder Force de Netflix était un “ travail de rêve ” pour Octavia Spencer

Lorsque vous êtes en mesure d’appeler quelque chose votre «travail de rêve», c’est une belle journée dans la profession que vous avez choisie. Cette sagesse particulière s’applique encore plus lorsque vous êtes un acteur comme Octavia Spencer, et que le travail de rêve implique une amie comme Melissa McCarthy, ce qui est exactement ce qui s’est passé sur le plateau Thunder Force de Netflix. En ce qui concerne la formule du succès de cette comédie surpuissante, Spencer attribue la qualité onirique du concert à sa chimie avec non seulement sa co-star, mais aussi leur scénariste / réalisateur commun, Ben Falcone.