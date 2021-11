Pourquoi la vente d’initiés soulève un drapeau rouge pour Sofi Stock

Jusqu’à il y a deux semaines, Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) le stock était sur une larme.

Après avoir été ramené en dessous de 15 $ par action à la suite du déploiement réussi de SPAC, l’action SOFI a connu une forte progression entre fin août et début novembre, livrant de solides résultats trimestriels.

La société de technologie financière a également été stimulée par la réduction des inquiétudes concernant les changements de politique monétaire, ce qui a aidé à convaincre les investisseurs de revenir en force sur les valeurs de croissance.

À partir du 16 novembre, cependant, la société en démarrage soutenue par Chamath Palihapitiya a recommencé à se retirer. L’action est passée d’environ 23 $ à son niveau actuel d’un peu plus de 18 $. Plus d’un facteur (plus ci-dessous) est à l’origine de cette vente massive.

Pourtant, le facteur le plus important en jeu, bien sûr, est l’annonce de ventes d’initiés. Les grands actionnaires ont vendu des actions, toutes faisant partie d’une offre secondaire de 50 millions d’actions. Bien sûr, cela ne change pas en soi les perspectives à long terme de ce supermarché financier en devenir. SoFi semble toujours sur le point de devenir une institution financière alternative de premier plan, un peu comme Pay Pal (NASDAQ :PYPL) ou Carré (NYSE :SQ).

Si vous détenez une position à long terme, vous ne voudrez peut-être pas encaisser. Mais si vous ne possédez pas encore d’actions SOFI, il vaut peut-être mieux attendre et voir. Sofi pourrait retomber vers son plus bas de 52 semaines avant que l’action ne repasse au-dessus de 20 $ par action.

Les dernières nouveautés avec SOFI Stock

Certes, les ventes d’initiés ne sont pas la seule chose qui fait pression sur les actions de SoFi. Par exemple, la vente des stocks de paiement, en raison des craintes de Covid et d’éventuels changements réglementaires, s’est étendue aux jeux de fintech comme SoFi.

Mais l’offre secondaire a été la force motrice car les actionnaires d’initiés comme SoftBank (OTCMKTS :SFTBY), Lac d’Argent et le Autorité d’investissement du Qatar déchargé une partie de leurs positions sur le marché public. Et Palihapitiya, le sponsor déclaré de la SPAC (société d’acquisition à vocation spéciale), a également vendu une partie de sa participation.

Vous pouvez voir cette baisse de prix de 18% comme le bon moment pour acheter la baisse. Après tout, la vague temporaire de mauvaises nouvelles passera et les investisseurs finiront par se concentrer de nouveau sur les fortes perspectives de croissance de Sofi. Même ainsi, si vous recherchez un point d’entrée idéal pour un poste à long terme, vous ne voudrez peut-être pas vous y précipiter.

Outre les inquiétudes suscitées par cette prise de bénéfices par des initiés, un autre facteur pourrait mettre plus de pression sur le titre SOFI. Cela l’enverrait plus bas avant qu’il ne recommence à augmenter.

Un autre risque est toujours à l’horizon

Comme je l’ai mentionné lors de mon dernier article sur l’action SOFI au début du mois, le risque de hausse des taux d’intérêt est un sujet de grande préoccupation. Pas tant pour son activité opérationnelle – en fait, des taux plus élevés seraient de bon augure pour sa rentabilité. Au lieu de cela, le problème avec la hausse des taux est son impact négatif possible sur les valorisations des actions, en particulier les actions de croissance.

Oui, jusqu’à présent, il y a eu beaucoup de discussions sur la hausse des taux et très peu d’action. La Réserve fédérale, dirigée par le président Jerome Powell, a été disposée à réduire son programme d’achat d’obligations « argent facile ». Mais comme l’inflation reste élevée, Powell et le reste du conseil d’administration de la Fed pourraient être contraints d’adopter un ton plus belliciste et d’augmenter les taux d’intérêt.

Dans combien de temps ? Cela pourrait arriver en quelques semaines, selon une prédiction récemment faite par le professeur de finance de Wharton Jeremy Siegel. Dans une interview avec CNBC, le commentateur du marché a déclaré que le marché est « un mauvais rapport d’inflation de plus » loin d’une correction. Si l’impression d’inflation est élevée, la Fed peut être obligée de prendre des mesures plus agressives pour lutter contre la hausse des prix.

À son tour, cela pourrait entraîner une correction des stocks. Les noms à forte croissance comme SoFi pourraient connaître des baisses supérieures à celles du marché global.

Prenez votre temps avec SoFi

Bien que je pense que le jeu fintech populaire a plus de marge de manœuvre à court terme, mon point de vue n’est pas entièrement pessimiste. SoFi a de nombreux catalyseurs positifs qui pourraient jouer dans les mois à venir.

Par exemple, elle pourrait enfin obtenir sa charte bancaire. De plus, la fin du moratoire sur les prêts étudiants améliorera les résultats de son activité de prêt étudiant. Cela indique qu’il rebondira rapidement après une nouvelle faiblesse.

Si les inquiétudes concernant les ventes d’initiés/les taux d’intérêt frappent encore plus les actions de SOFI, considérez cela comme un achat. Mais d’ici là, attendez que la poussière retombe.

