Pourquoi la veuve de Jimmy Hayes dit que son overdose « ne le définit pas »

Kristen Hayes essaie de trouver le positif dans la tragédie inattendue de sa famille.

Près de deux mois après Jimmy Hayes est décédée à l’âge de 31 ans, sa veuve partage un aperçu de son processus de deuil sur les réseaux sociaux.

Dans un article partagé via Instagram Stories le lundi 18 octobre, Kristen a évoqué les souvenirs positifs qu’elle a de son mari, qui était un joueur de l’équipe de hockey des Bruins de Boston.

« Bien que nous soyons choqués et navrés au-delà des mots, je choisis de me souvenir de mon mari et du père des garçons par l’énorme amour et la joie qu’il nous a apportés ainsi qu’à tant d’autres », a-t-elle écrit à ses abonnés. « Cette bataille ne le définit pas, et je dirai toujours à mes garçons tous les jours de #BeLikeJimmy. »

« Jimmy a touché tant de vies pendant qu’il était ici en vivant si généreusement et avec un cœur ouvert, et j’espère que son histoire pourra continuer à avoir un impact positif, en particulier pour tous ceux qui luttent contre la toxicomanie », a poursuivi Kristen. « J’apprécie sincèrement tout le soutien qui a été montré à notre famille pendant cette période difficile. »