Pourquoi la veuve noire de Scarlett Johansson est classée PG-13

Bien que certains fans vous disent que l’univers cinématographique Marvel se porte plutôt bien dans l’espace PG-13, et Black Widow ne serait certainement pas l’exception pour enfreindre un peu plus la règle. De plus, les cotes R, qu’on le veuille ou non, réduisent considérablement le public qui pourrait voir Scarlett Johansson et Florence Pugh résoudre leurs problèmes familiaux à travers des scènes d’action cinétique. Encore une fois, c’est un cas où la notation est attendue, et donc bien accueillie.