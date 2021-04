Pourquoi la victoire aux Oscars de Chloé Zhao est un très gros problème!

Mais, croire que les peignes de l’Académie trouvent vraiment très peu de mérite cinématographique féminin ou coloré est sûrement insensé?

Depuis quelques années, tous les regards sont tournés vers les nominations aux Oscars et les gagnants, les analysant pour voir si la Motion Picture Academy fait quelque chose pour résoudre son problème d’inclusion – les hashtags OscarsSoWhite, OscarsSoMale sur les médias sociaux ont évidemment contribué à renforcer la pression. Pour sa part, l’Académie a essayé le cours correct sur la diversité et la représentation, bien que les cinématographes talentueux, queer ou personne de couleur (PoC) soient toujours sceptiques. Ainsi, la victoire du meilleur réalisateur de Chloe Zhao – faisant partie des quatre grands des Oscars avec celle du meilleur acteur, de la meilleure actrice et du meilleur film – cette année, pour Nomadland, ne devrait pas être considérée comme sa victoire parce qu’elle est une femme (et une PoC ), mais sa victoire en dépit d’être une femme et une PoC. Ce n’est que la deuxième fois en plus de neuf décennies d’histoire que l’Académie pense qu’une femme mérite cet honneur; la première fois, c’était la victoire de Kathryn Bigelow pour The Hurt Locker, en 2010. Pour être sûr, l’excellence cinématographique doit être la pierre de touche des décisions d’attribution, pas la représentation. Mais, croire que les peignes de l’Académie trouvent vraiment très peu de mérite cinématographique féminin ou coloré est sûrement insensé?

Lorsque Parasite, un film sud-coréen, a remporté l’Oscar du meilleur film, l’Académie s’est félicitée d’elle-même, alors que la presse parlait de ce que c’était une grande victoire pour la diversité, alors que l’Académie regardait enfin au-delà d’Hollywood. Cependant, depuis un peu plus de neuf décennies et depuis, le reste du monde a-t-il produit un cinéma inférieur au meilleur qu’Hollywood a à offrir? Jusqu’à il y a environ deux ans, les films non anglophones ne figuraient pas tout à fait dans les nominations du meilleur film. Ce qui a été fait ces dernières années est louable. Ce qui reste à faire, c’est bien plus encore.

