Pourquoi la vie pendant le blip était meilleure pour les personnages de Marvel laissés pour compte, selon Erin Kellyman de Falcon et du soldat de l’hiver

À travers la salve d’ouverture de l’univers cinématographique Marvel, les films ont souvent été critiqués pour les méchants qu’ils ont présentés. Pour chaque Loki mémorable (Tom Hiddleston), il y avait un Malekith le Maudit oubliable, Aldrich Killian ou Ronan l’Accusateur. Il a fallu du temps pour s’adapter aux plus gros chiens tels que Hela, Baron Zemo et, bien sûr, Thanos. Jusqu’à présent, les émissions Disney + ont pris de plus grandes fluctuations sur les méchants proposés. WandaVision a exploré le chagrin et a également introduit la sorcellerie grâce à l’arrivée d’Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Et maintenant, The Falcon and the Winter Soldier amène les Flag Smashers et leur noble idéologie.