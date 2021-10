Pourquoi la volatilité de Bitcoin est une fonctionnalité, pas un bug

Je suis conseiller financier et mes clients possèdent des bitcoins. Quelques-uns d’entre eux me rappellent fréquemment la volatilité des prix du bitcoin, qu’ils considèrent comme un problème.

J’avais l’habitude de penser ça aussi, mais j’avais tort. La volatilité des prix du Bitcoin n’est pas un bug – c’est une fonctionnalité, et qui est finalement bénéfique.

Bitcoin est «l’or numérique»

Pour comprendre pourquoi, considérez d’abord que le bitcoin est un actif d’argent fort natif d’Internet, c’est-à-dire qu’il s’agit de « l’or numérique ». L’or véritable obtient de bons résultats sur les principales caractéristiques de l’argent. Mais le bitcoin est encore meilleur.

Le bitcoin est donc une véritable concurrence pour la valeur du marché de l’or, qui est aujourd’hui d’environ 10 000 milliards de dollars. Cela signifie que le bitcoin (valeur totale actuelle d’environ 1 000 milliards de dollars) a jusqu’à 10 fois le potentiel de hausse basé sur la prise de part de marché de l’or.

Bitcoin est un investissement de démarrage

Mais établir une confiance semblable à l’or parmi les investisseurs prend du temps. Même si le bitcoin est une meilleure monnaie dans l’ensemble (ce que mon analyse indique), cela peut prendre des décennies pour que d’autres investisseurs parviennent à la même conclusion et positionnent leurs portefeuilles en conséquence. Bien que le bitcoin ait plus de 12 ans, il n’en est qu’à ses débuts dans cette compétition pour la part de marché de l’argent fort.

Il est donc logique de traiter un investissement en bitcoins comme du capital-risque ou des capitaux propres de croissance, car il est beaucoup plus jeune que l’or et doit prouver qu’il est un concurrent digne de ce nom au fil du temps.

Considérez l’expérience de pensée suivante. Et si le bitcoin ne s’échangeait pas chaque seconde de chaque jour ? Et si, à la place, vous ne pouviez sortir de votre investissement en bitcoins que cinq ans après avoir investi, et en attendant vous marquiez la valeur de l’investissement au coût ?

Cela s’apparente un peu à un investissement en capital-risque ou en capital de croissance privé. Vous êtes enfermé pendant des années et, bien que la valeur de l’investissement soit marquée périodiquement, ces marques ne sont pas particulièrement significatives à moins et jusqu’à ce que vous voyiez une sortie réelle.

Au cours des 12 années d’historique des prix du bitcoin, quiconque a traité un investissement dans le bitcoin de cette manière a vu la valeur de cet investissement augmenter considérablement. Le gain moyen sur une période de cinq ans dans l’histoire de Bitcoin a été important.

Bien, vous l’admettez, cela a été un excellent investissement sur des périodes pluriannuelles, mais il peut y avoir des périodes plus courtes pendant lesquelles le prix baisse beaucoup. Alors peut-être qu’un investissement dans le bitcoin vaut la peine de subir la volatilité des prix, mais cela ne rend pas la volatilité bénéfique, n’est-ce pas ?

En fait, c’est le cas. C’est parce que la volatilité des prix fait du bitcoin « pas de l’argent ».

Bitcoin n’est « pas de l’argent »

Combien de fois avez-vous entendu un banquier central ou un économiste de renom dire que le bitcoin est « trop volatil pour être de l’argent » ?

Ils ont raison, bien sûr, mais ils ne le seront probablement pas pour toujours. C’est parce que la volatilité moyenne des prix du bitcoin a diminué au fil du temps. Plus il augmente (en termes de valeur), plus il est difficile de faire évoluer le prix. À mesure que ce « navire » monétaire grandit, l’océan ne peut plus le renverser aussi violemment.

Ainsi, pour l’instant, les gouvernements, les régulateurs et les banquiers peuvent permettre au bitcoin et à l’écosystème qui l’entoure de se développer et de prendre des parts de marché à l’or en grande partie sans entrave. Pour eux, la volatilité actuelle du bitcoin signifie que ce n’est pas une menace. Le récent lancement d’un fonds négocié en bourse (ETF) basé sur des contrats à terme sur bitcoins n’est que la dernière preuve de cette dynamique.

Et au moment où la volatilité des prix du bitcoin est suffisamment faible pour qu’il soit utilisé comme monnaie transactionnelle, tant de gens le posséderont (y compris les riches et les puissants) qu’il sera impossible pour les gouvernements de l’attaquer.

Cela fait du bitcoin une proposition « face nous gagnons, face ils perdent ». Les gouvernements ne le traiteront pas comme de l’argent tant que la volatilité ne sera pas plus faible, et la volatilité ne sera pas plus faible tant que le bitcoin ne sera pas si précieux et si largement répandu qu’il ne pourra pas être attaqué par les gouvernements. À ce stade, la volatilité des prix peut être suffisamment faible pour que les gens l’utilisent réellement pour les transactions.

Et si le bitcoin ne devient jamais de l’argent transactionnel et prend à la place la moitié de la valeur du marché de l’or, c’est bien aussi. Dans ce scénario, mes clients ne feront que cinq fois leur investissement à partir d’ici.

Mais si le bitcoin atteint son potentiel et prend une part de l’or, des actifs offshore, d’autres réserves de valeur (comme l’immobilier et les actions) et, finalement, les dollars, les euros et le yen, alors le prix du bitcoin augmentera beaucoup plus qu’aujourd’hui.

C’est un processus qui pourrait prendre des décennies.

Jusque-là, à mon avis, le bitcoin est la meilleure opportunité d’investissement ajustée au risque disponible aujourd’hui. Et je dis à mes collègues conseillers financiers d’embrasser sa volatilité des prix, car elle est susceptible de s’accompagner de retours sur investissement attractifs.

N’appelez pas ça de l’argent – ​​du moins pas encore.

Toutes les opinions exprimées par Andy Edstrom sont uniquement les opinions d’Andy et ne sont pas liées à son emploi en tant que conseiller en investissement chez WESCAP Group.