Pourquoi l’accent exclusif sur les entreprises manufacturières du secteur des MPME est impératif pour transformer l’économie indienne

Facilité de faire des affaires pour les MPME : La promulgation de la loi MSMED 2006 était historique en Inde, car elle associait les entreprises manufacturières et de services, d’une part, et les entreprises de taille moyenne, d’autre part, ensemble pour la promotion, similaire à la pratique observée dans le monde. Bien que la définition des MPME manufacturières (MPME) diffère de celle des MPME de services (MPME), une seule infrastructure institutionnelle dirigée par les politiques – du niveau national aux niveaux de l’État et du district – traite le secteur des MPME dans son ensemble depuis lors. Cependant, les problèmes et les perspectives des MMSME sont nettement différents de ceux des SMSME.

Plus important encore, le potentiel de croissance du secteur manufacturier est bien supérieur à celui des services. Cela est dû aux éléments suivants : Tout d’abord, l’avantage le plus important de la fabrication est la possibilité d’économies d’échelle (soit par la croissance d’une seule entreprise, soit par un réseau d’entreprises similaires) qui réduisent les coûts de production. Deuxièmement, la possibilité de réaliser des innovations technologiques et d’introduire de nouveaux produits/services par les entreprises est nettement prédominante dans le secteur manufacturier, ce qui leur permet de croître en taille. Troisièmement, l’innovation menée par le secteur manufacturier permet l’émergence de start-ups technologiques, facilitant ainsi la création d’emplois et de revenus conduisant à la croissance de l’industrie.

Quatrièmement, le secteur manufacturier a la capacité d’exporter ses produits, et ainsi d’étendre sa base de marché au-delà des frontières du pays, et de contribuer aux réserves de change de l’économie. Cinquièmement, le secteur manufacturier a des liens intersectoriels plus forts que l’agriculture et les services, et par conséquent, le premier peut stimuler la croissance du second plus que l’inverse. Par conséquent, le secteur manufacturier, en général, est considéré comme le « moteur de la croissance ». Les MMSME méritent une attention particulière à cet égard.

Compte tenu de ce qui précède, il est impératif de « alimenter » ce « moteur de croissance » de manière appropriée au profit de la nation. Compte tenu de leur potentiel, les MMSME doivent être encouragées et facilitées pour : (i) créer des réseaux, (ii) innover et (iii) s’internationaliser.

Les réseaux peuvent émerger soit verticalement (avec des clients et des fournisseurs, souvent de grandes entreprises) soit horizontalement [with similar other MMSMEs, MSME promotion agencies or Higher Education Institutions (particularly engineering institutions)] ou les deux. De tels réseaux, comme observés par les chercheurs empiriques, les aident à obtenir un « meilleur accès » aux marchés (nationaux et/ou internationaux), aux intrants, aux finances, à l’assistance technique ou à la technologie, et parfois à la formation des ressources humaines. Ensemble, ils incitent ou encouragent les MMSME à entreprendre des innovations technologiques (TI), entre autres.

Les innovations (en particulier, TI), soit incrémentielles (sous la forme de produits/processus améliorés comme requis par les clients des MMSME) ou radicales (sous la forme de nouveaux produits/processus) aident à réaliser une réduction des coûts, des améliorations de la qualité, et pénétration de nouveaux marchés. En conséquence, les produits innovants représentent une part de plus en plus importante des ventes totales et de la croissance des ventes, entraînant une croissance de l’entreprise avec plus d’emplois, d’investissements et de revenus. De nombreuses preuves empiriques montrent que les MMSME innovantes entrent souvent sur le marché international par le biais des exportations. Ainsi, l’innovation facilite l’internationalisation.

L’internationalisation confère aux MMSME de multiples avantages. Une entreprise innovante réussit une fois à franchir les seuils de l’internationalisation grâce à son innovation, apprend beaucoup plus : la valeur d’un emballage de haute qualité, le respect des horaires, le professionnalisme dans la gestion, la formation périodique de sa main-d’œuvre, l’exposition à une technologie sophistiquée, et plus besoins d’innovation, entre autres. Ces apprentissages transforment un « exportateur intermittent » en un « exportateur continu » et un « exportateur cohérent » en un « exportateur plus intensif ». Le résultat qui en résultera sera une croissance ferme menant à plus d’emplois, plus de revenus et plus de recettes en devises.

Alors que le potentiel de développement de « réseaux » et de « réalisation d’innovations » existe dans les MMSME indiennes, l’étendue des réseaux prédominants et des innovations réalisées dans le secteur des MMSME n’est pas suffisamment enregistrée. Cependant, les données officielles sur la sous-traitance industrielle (qui représente une forme de réseaux de MMSME) et la National Knowledge Commission ont mené une étude basée sur un échantillon d’enquêtes ont indiqué que les réseaux et les innovations sont marginalement répandus dans le secteur indien des MMSME. Compte tenu de cela, il est impératif de promouvoir les réseaux et les innovations des MMSME, car les deux encourageraient l’internationalisation des MMSME par le biais des exportations. Ensemble, cela donnera un coup de pouce au programme «Make in India», en améliorant la contribution globale de l’industrie manufacturière au PIB indien.

Les MMSME sont massivement concentrées dans les quartiers généraux de district dans presque tous les États, entre autres. Les sièges sociaux de district comprendront probablement «un niveau seuil de l’écosystème» sous la forme d’un centre industriel de district (DIC), d’institutions d’ingénierie, de banques, en particulier de petites banques financières, et d’une infrastructure physique de base minimale. Certains sièges sociaux de district auraient même de grandes entreprises du secteur public/privé. Par conséquent, ils offrent la possibilité de promouvoir les réseaux et les innovations des MMSME.

Étant donné qu’une majorité de MMSME travaillent en « silos », une initiative proactive doit émerger du réseau DIC en rassemblant les MMSME et les institutions d’ingénierie par le biais de projets dirigés par des étudiants et des professeurs, dans les domaines de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique, du génie civil. , l’instrumentation et l’ingénierie informatique. Les agences de promotion des MPME, telles que les instituts de développement des micro-petites et moyennes entreprises, partout où elles existent, et les banques peuvent se joindre à l’initiative de manière appropriée. Même si cela profite à 10% des 196,65 MMSME (population pré-pandémique de Covid-19) pour la mise en réseau et la mise en place d’innovations vers l’internationalisation au cours des cinq prochaines années, ce serait un excellent virage à la hausse au profit de l’économie indienne dans son ensemble. . Par la suite, l’augmentation progressive du nombre de PME en réseau, innovantes et internationalisées jouerait un rôle décisif dans la transformation du développement de l’économie indienne.

MH Bala Subrahmanya est professeur au département des études de gestion à l’Indian Institute of Science de Bangalore. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

