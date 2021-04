Pourquoi l’accord de 19,7 milliards de dollars de Microsoft pour acquérir Nuance est un “ ajustement parfait ” et un “ trophée ” pour le géant de la technologie de Redmond

(Image Microsoft)

Achat géant de Microsoft: Le géant de la technologie a annoncé lundi sa deuxième plus grande acquisition jamais réalisée: un accord en attente de 19,7 milliards de dollars pour faire sauter la société de la région de Boston Nuance Communications, un leader de longue date de la technologie vocale alimentée par l’intelligence artificielle.

Pourquoi Nuance: L’accord reflète le pari continu de Microsoft sur les soins de santé. Nuance se spécialise dans «l’IA conversationnelle» pour les applications dans les hôpitaux et les cabinets médicaux; 77% des hôpitaux américains sont des clients Nuance.

«Nuance a une portée considérable parmi les médecins et autres professionnels de la santé, qui y consacreront plusieurs heures par jour», a déclaré Chrissy Farr, investisseur en technologie de la santé chez OMERS Ventures. «Il est également profondément intégré aux plus grands acteurs de l’informatique de la santé, y compris les sociétés de dossiers médicaux électroniques.»

L’IA est la priorité la plus importante de la technologie et la santé est son application la plus urgente.

Microsoft s’est associé à Nuance dans le passé sur des accords liés aux soins de santé pour créer automatiquement des documents dans le dossier de santé électronique (DSE) après une visite médicale. Nuance utilise déjà la plate-forme de cloud computing Azure de Microsoft et le logiciel de technologie ambiante DAX de Nuance est intégré à Microsoft Teams.

«Cette acquisition introduit notre technologie directement dans la boucle médecin-patient, qui est au cœur de toute prestation de soins de santé», a déclaré lundi le PDG de Microsoft, Satya Nadella, lors d’un appel avec des analystes.

Plus de Nadella: Le PDG a également noté la transformation de l’accélération numérique due à une pandémie «portée par des solutions cloud spécifiques à l’industrie».

«Il est maintenant très clair que les organisations de soins de santé qui accélèrent leurs investissements numériques peuvent améliorer les résultats pour les patients et réduire les coûts à grande échelle», a-t-il déclaré. «Les progrès tels que l’IA auront un impact énorme sur l’augmentation des capacités humaines dans le domaine de la santé. L’IA est la priorité la plus importante de la technologie et les soins de santé sont son application la plus urgente. »

L’année dernière, Microsoft a déployé Microsoft Cloud for Healthcare. Il a également une initiative AI for Health.

Nadella a déclaré que l’accord Nuance porterait le marché adressable total de la société dans le secteur de la santé à près de 500 milliards de dollars. Il a également noté des applications pour la technologie de Nuance au-delà des soins de santé, telles que l’IA d’entreprise et la sécurité biométrique.

“Un ajustement parfait”: C’est ainsi que le PDG de Xealth, Mike McSherry, a décrit l’accord pour Microsoft. McSherry dirige la start-up Xealth de Seattle Healthtech et a vendu Swype à Nuance pour 100 millions de dollars en 2011. Il a déclaré que les géants de la technologie, tels que Microsoft, Amazon et Google, se sont essayés aux limites de la santé avec des solutions horizontales mais n’ont pas gagné de revenus significatifs.

«Les soins de santé nécessitent généralement des solutions verticalisées compte tenu de toutes les exigences réglementaires, de flux de travail et de confidentialité pour répondre aux besoins et attirer les clients», a déclaré McSherry, nominé PDG de l’année aux . Awards. «Cela pourrait être une tentative à plus long terme pour Microsoft de réinventer le DSE en commençant par une approche de la voix d’abord.

«Un trophée pour Redmond»: C’est la réaction de Dan Ives, un analyste chez Wedbush Securities, soulignant que l’accord représente un «atout unique» pour Microsoft.

«L’accord Nuance est une évidence stratégique à notre avis pour Microsoft et s’intègre comme un gant dans ses efforts de santé à un moment où les hôpitaux et les médecins adoptent les capacités d’IA de nouvelle génération de leaders d’opinion tels que Nuance», a écrit Ives dans un note de recherche.

Ives ne s’attend à aucun obstacle réglementaire majeur pour Microsoft. Il a ajouté que la société était sur le «chemin de la guerre des fusions et acquisitions au cours des 12 à 18 prochains mois», citant des rapports récents sur l’intérêt de Microsoft à acheter Discord et son acquisition de ZeniMax pour 7,5 milliards de dollars.

Dynamique de l’activité cloud L’accord devrait ajouter encore plus de croissance à la branche cloud de Microsoft. Les revenus de la société ont grimpé de 17% à plus de 43 milliards de dollars pour le trimestre de décembre et les bénéfices de 33% à 15,5 milliards de dollars, éclipsant les attentes de Wall Street face à la demande croissante de ses services cloud.

Parmi les trois principales divisions commerciales de la société, la plus forte augmentation des revenus est survenue dans le segment Intelligent Cloud, en hausse de 23% par rapport à l’année précédente à 14,6 milliards de dollars. Microsoft s’attend à ce que les données financières de Nuance soient déclarées dans le cadre du segment Intelligent Cloud.

Liens solides avec Seattle: Nuance a déjà une forte présence dans la région de Seattle près du siège de Microsoft à la suite de plusieurs acquisitions, notamment VoiceBox, Swype, Tweddle, Varolii et Jott. En février, Nuance a acquis Saykara, une start-up de technologie de la santé de Seattle qui fabrique un assistant vocal pour les cliniciens.

John Pollard, un vétérinaire tech de Seattle et co-fondateur de Jott, a déclaré qu’il était «excité» pour Nuance. Il a noté comment la société a abandonné d’autres secteurs d’activité tels que le mobile et l’automobile – «et il semble que cela a vraiment porté ses fruits», a déclaré Pollard.