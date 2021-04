Pourquoi l’accord de Bionano au Royaume-Uni est un changement majeur pour l’action BNGO

Bionano (NASDAQ:BNGO) un récent accord avec l’assureur-maladie national à payeur unique du Royaume-Uni, le National Health System, m’a rendu nettement plus confiant dans le système Saphyr de Bionano. Saphyr permet aux chercheurs de détecter les variations de l’ADN. Plus important encore, l’accord est très susceptible de changer la donne pour la société et les actions de la BNGO.

Source: Graphique de Josh Enomoto

Enfin, Bionano a récemment annoncé une innovation rendue possible par Saphyr qui pourrait aider les scientifiques à développer des médicaments chimiothérapeutiques beaucoup plus tolérables.

Dans le cadre de l’accord avec l’assureur britannique, «deux grands laboratoires appartenant au National Health System (NHS) du Royaume-Uni» utiliseront Saphyr dans le cadre d’un contrat de location., A rapporté Bionano dans un communiqué de presse du 21 avril. Dans le cadre de cet accord, NHS s’est «engagé à acheter des consommables (pour Saphyr} au fil du temps».

En d’autres termes, en plus de louer Saphyr, l’assureur a accepté d’acheter plusieurs produits de Bionano qui prennent en charge le système. En conséquence, l’accord devrait considérablement améliorer les résultats de Bionano en 2021 et pour les années à venir.

Plus de confiance et un changement de jeu

Les deux laboratoires du NHS qui louent Saphyr utiliseront le système pour rechercher des cancers hématologiques «qui affectent le sang, la moelle osseuse et les ganglions lymphatiques». En outre, l’un des laboratoires «évaluera également Saphyr pour la détection des variantes structurelles (SV) chez les patients présentant un retard de développement, une infertilité, une maladie rare et d’autres maladies génétiques».

Avant de prendre cet engagement financier majeur, les experts du NHS ont presque définitivement évalué les capacités de Saphyr et ont déterminé qu’il y avait une excellente chance que le système puisse produire des percées dans les cancers hématologiques et de nombreuses autres maladies.

Ainsi, la décision de NHS d’utiliser Saphyr soutient grandement ma thèse positive de longue date sur Saphyr et ma vision haussière sur l’action BNGO. Ma thèse repose en grande partie sur l’idée que Saphyr permettra de «faire des recherches plus efficaces (et moins chères) sur les maladies que les produits concurrents», tout en aidant les scientifiques et les médecins à déterminer avec plus de précision les patients les plus vulnérables aux maladies. La décision du NHS d’utiliser Saphyr me donne confiance dans le fait qu’il peut effectivement remplir ces fonctions très précieuses.

D’un point de vue financier et marketing, je pense que l’accord NHS va changer la donne pour Bionano. Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus importants au monde, avec des liens étroits avec les autres grandes nations anglophones, d’autres pays d’Europe occidentale et un grand nombre de ses anciennes colonies, telles que l’Inde, le Pakistan, Singapour, la Malaisie et Israël. Par conséquent, si Saphyr s’avère très bénéfique pour le NHS du Royaume-Uni (comme je le crois), alors de nombreux autres pays entendront probablement les nouvelles et chercheront également à utiliser Saphyr.

Un outil de recherche potentiel sur la chimiothérapie

Le 22 avril, Bionano a annoncé qu’un groupe de scientifiques, utilisant Saphryr et d’autres outils, avait mis au point une technique «capable de déterminer le moment, la vitesse et l’origine de la réplication de l’ADN dans les cellules humaines à un niveau de couverture des milliers de fois plus élevé. que ce que permettaient des méthodes antérieures telles que le séquençage des nanopores. » Des erreurs de «réplication de l’ADN» peuvent entraîner le cancer, «de nombreux médicaments chimiothérapeutiques ciblent et perturbent la réplication de l’ADN», a déclaré Bionano. En conséquence, une meilleure compréhension de la réplication de l’ADN peut aider les scientifiques à développer des traitements contre le cancer avec des effets secondaires réduits, estime la société.

En résumé, Saphyr a permis aux scientifiques de comprendre beaucoup plus efficacement le processus de réplication de l’ADN. Et cette compréhension accrue peut leur permettre de développer des traitements de chimiothérapie avec des effets secondaires moins intenses. Par conséquent, en supposant que la capacité de Saphyr à remplir ce rôle devienne bien établie à long terme, le produit deviendra finalement extrêmement précieux.

The Bottom Line sur BNGO Stock

L’accord de Bionano avec le NHS contribue grandement à la fois à valider ma thèse positive sur l’entreprise et à faire de Saphyr un outil très réputé et largement utilisé. Pendant ce temps, le produit pourrait très bien être en passe de devenir un moyen clé de développer un traitement chimiothérapeutique beaucoup plus tolérable. Cela, à son tour, rendrait Saphyr extrêmement précieux.

Il y a de grandes chances que Saphyr se révèle extrêmement perturbateur, de sorte que la capitalisation boursière de 1,72 milliard de dollars des actions de BNGO est minuscule, à la lumière du grand potentiel de la société. En conséquence, je recommande aux investisseurs d’acheter les actions de la société.

A la date de publication, Larry Ramer détenait une position longue sur Bionano.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Roku et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015.