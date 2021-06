Pourquoi l’accord WarnerMedia d’AT&T est de mauvais augure pour le stock de DIS

La plupart de Wall Street sous-estime l’impact de la coupure du cordon et surestime la mesure dans laquelle les entreprises peuvent compenser avec les canaux de diffusion en continu sur Internet. En conséquence, la majeure partie de la rue a été choquée par AT&T (NYSE :T) décision de décharger WarnerMedia pour une somme d’argent relativement faible, déclenchant une baisse importante du stock T. je crois que Disney (NYSE :DIS) les actions subiront, à un moment donné, une chute similaire, mais bien pire.

Tout comme AT&T se dirigeait vers une grosse chute en raison de la coupure du cordon, Disney va être gravement touché par le phénomène. Et tout comme AT&T savait que sa chaîne de streaming n’allait pas compenser l’impact de la coupure de cordon, les chaînes de streaming de Disney ne vont pas le protéger du phénomène.

Mais contrairement à AT&T, Disney n’a pas une entreprise énorme qui est à l’abri de la coupure de cordon. Par conséquent, je pense que les actions de DIS finiront par baisser d’un pourcentage beaucoup plus élevé que les actions d’AT&T. Et je recommande aux investisseurs de vendre les actions.

Implications pour le stock DIS

En 2018, AT&T a conclu son accord pour acquérir Time Warner pour 85 milliards de dollars. Le mois dernier, le conglomérat a annoncé qu’il déchargeait les actifs de Time Warner (qu’il avait précédemment renommé WarnerMedia) pour « 43 milliards de dollars en une combinaison de liquidités, de dettes et de la rétention de certaines dettes par WarnerMedia ».

Les propriétaires d’actions T recevront une participation de 71% dans une nouvelle société qui se composera de WarnerMedia et Découverte (NASDAQ :DISCA). Mais, en tenant compte de la valeur des contreparties que AT&T recevra directement, le conglomérat obtiendra près de 50 % de moins que ce qu’il a payé pour les actifs médiatiques.

Je pense qu’AT&T était prêt à accepter cette coupe de cheveux en grande partie parce qu’il s’est rendu compte que la coupe du cordon saperait grandement la valeur de WarnerMedia. Et il s’est rendu compte que le streaming ne serait pas près d’égaler les dizaines de dollars de millions d’abonnés au câble chaque mois. En effet, en 2020, le chiffre d’affaires de WarnerMedia a chuté de près de 10 % à 30,44 milliards de dollars.

Malheureusement pour les propriétaires d’actions DIS, Disney est beaucoup plus dépendant des revenus du câble. En 2019, Disney’s Media Networks a généré 1,78 milliard de dollars, contre 3,436 milliards de dollars de résultat d’exploitation pour l’ensemble de l’entreprise.

L’unité Studio Entertainment, qui est également affectée négativement par l’énorme popularité de Netflix (NASDAQ :NFLX) et d’autres services de streaming, représentaient 1,08 milliard de dollars supplémentaires du revenu d’exploitation de Disney. À l’inverse, au quatrième trimestre de 2019, l’unité Mobilité d’AT&T a généré un bénéfice d’exploitation de 5,5 milliards de dollars, contre un bénéfice d’exploitation total de 5,3 milliards de dollars.

Pour résumer, AT&T a déchargé WarnerMedia pour un prix bien inférieur à celui qu’il a payé, en grande partie parce qu’il craint que ses performances ne soient décimées par la coupe du cordon. À la suite de la transaction, les actions d’AT&T ont chuté de manière significative.

Le stock de DIS subira probablement, une fois le jour des comptes de Disney venu, un coup beaucoup plus important.

Répondre aux réfutations probables des taureaux Disney

Bien sûr, en citant l’énorme base d’abonnés et la puissance de la marque de Disney +. Les taureaux Disney supposent toujours que la chaîne sauvera l’entreprise.

Mais, comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans le passé, Disney+ est en fait un produit d’appel pour l’empire Mickey Mouse. Et malgré les gains d’abonnés et la marque de poids lourd de Disney+, Disney+ ne devrait pas fournir de carburant significatif aux résultats de l’entreprise de si tôt.

Au dernier trimestre, la perte d’exploitation de l’unité de vente directe aux consommateurs de la société, qui comprend Disney +, s’est élevée à 290 millions de dollars. C’était bien mieux que les 805 millions de dollars que l’unité avait perdus au cours de la même période un an plus tôt. Pourtant, la division reste loin de générer des bénéfices qui feront bouger l’aiguille pour le stock de DIS.

Et les comparaisons en glissement annuel au dernier trimestre ont peut-être été assez faciles pour l’unité en raison du début de la pandémie. Par conséquent, le résultat d’exploitation de la division de vente directe aux consommateurs pourrait ne pas continuer à bondir de manière aussi importante.

De plus, Disney+ a fait état de 103,6 millions « d’abonnés payants » à la fin du dernier trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 109 millions. Et le revenu moyen du service par utilisateur a baissé de 29 % en glissement annuel, atteignant 3,99 $. De plus, la croissance du service a ralenti au dernier trimestre.

Les taureaux boursiers de DIS peuvent dire que Disney ne partage pas les énormes problèmes de dette d’AT&T. C’est vrai, mais le bilan solide de Disney n’empêchera pas ses actions de perdre de la valeur, car la coupe du cordon prend des parts beaucoup plus importantes de ses résultats.

L’essentiel sur DIS Stock

La vente de WarnerMedia par AT&T à un prix relativement bas suggère fortement que mes théories sur le fort impact de la coupe du cordon et la faible rentabilité des canaux de streaming sont en bonne voie.

En effet, l’accord AT&T, ainsi que les gains de l’action DIS au cours de la dernière année, m’ont rendu beaucoup plus baissier sur l’action DIS que je ne l’étais à la mi-2020.

