Pourquoi l’acteur de la voix de Moondrop et Sun est si familier

Les nouvelles animatroniques de FNAF Security Breach, Moon and Sun, semblent familières car l’acteur vocal de Moondrop a déjà fait partie de Five Nights At Freddy’s.

Le dernier épisode de Five Nights At Freddy’s de Steel Wool est désormais disponible à l’achat et au jeu sur PlayStation et PC. Il n’est pas encore disponible sur Xbox, mais il devrait arriver dans un avenir relativement proche.

Alors que le jeu est une explosion pour la communauté PlayStation et PC, les deux nouveaux animatroniques du jeu sont particulièrement traumatisants.

Qui exprime le Soleil et la Lune dans la violation de sécurité de la FNAF ?

L’acteur vocal de Sun and Moondrop dans FNAF Security Breach est Kellen Goff.

Il a confirmé son rôle de nouveau duo de Five Nights At Freddy sur Twitter en octobre (via Reddit). Et il peut sembler familier car il est également la voix de Freddy Fazbear dans le jeu.

Mis à part cette entrée, Kellen Goff a déjà joué un rôle dans la série en tant que Funtime Freddy dans Sister Location en 2016. Il a également 196 autres crédits sur IMDB, vous pouvez donc le reconnaître dans de nombreux autres titres, tels que League of Legends et JoJo’s Bizarre Adventure.

Qui sont la Lune et le Soleil dans la faille de sécurité de la FNAF ?

La Lune et le Soleil sont deux animatroniques entièrement nouveaux ajoutés à l’univers de Five Nights At Freddy pour Security Breach.

Les deux agissent en accord l’un avec l’autre dans le Pizzaplex avec Sun attaquant pendant que les lumières sont allumées et Moondrop traquant dans l’obscurité. Ils ressemblent tous les deux à des bouffons avec des combinaisons de couleurs vives et sombres.

Il y a beaucoup d’animatroniques brillantes et pétillantes dans le jeu, mais ces deux-là sont sans doute les plus effrayantes comme on le voit dans le gameplay de YouTuber Razzbowski.

Autres animatroniques

Vous trouverez ci-dessous une liste d’autres animatroniques qui apparaissent dans le titre :

Freddy Fazbear Chica Gator Wolf Music Man

