Pourquoi l’action CHPT aura probablement tendance à augmenter à long terme

Points de charge (NYSE :CHPT) l’action est devenue officiellement cotée en bourse en mars 2021 après la finalisation de sa fusion avec une SPAC. L’action a ouvert ses portes à 28,5 $.

Entre mars 2021 et mai 2021, les actions sont tombées à 20 $ à trois reprises. À chaque fois, il y a eu un fort rebond par rapport à ces niveaux. D’un point de vue technique, l’action CHPT semble avoir un support solide autour des niveaux de 20 $.

Actuellement, l’action CHPT se négocie à 24,30 $ et sa capitalisation boursière est d’un peu moins de 8 milliards de dollars. Le stock peut encore sembler trop cher. Pour l’exercice 2022, le point médian de la fourchette des prévisions de revenus de la société est de 200 millions de dollars. Le titre se négocie donc à 37,5 fois le point médian de sa fourchette de prévisions de revenus pour l’exercice 22.

Cependant, j’envisagerais d’obtenir une exposition aux actions de CHPT, étant donné la croissance potentielle de la société au cours des prochaines années.

En ce qui concerne les catalyseurs positifs, le marché des bornes de recharge pour véhicules électriques devrait atteindre 103,6 milliards de dollars d’ici 2028. Au cours des sept prochaines années, l’industrie aura probablement un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 26,4 %.

Il est à noter qu’entre 2010 et 2020, les États-Unis ont installé en moyenne 30 ports de charge par jour. Compte tenu des perspectives d’adoption des véhicules électriques, le pays doit installer 380 ports de recharge quotidiennement au cours de la prochaine décennie.

Le scénario est similaire pour l’Europe. Si l’adoption des véhicules électriques augmente de manière significative, les investissements dans les infrastructures de recharge doivent être solides. Par conséquent, il existe un catalyseur positif sur plusieurs années pour le secteur, et ChargePoint Holdings semble bien placé pour en profiter.

Forte croissance des revenus et expansion de la marge EBITDA

ChargePoint semble être bien placé pour accélérer considérablement sa croissance au cours des cinq prochaines années. En effet, le nombre de ports ChargePoint devrait passer de 32 136 en 2021 à 425 060 en 2026.

De plus, ChargePoint s’attend à ce que ses revenus atteignent 2,1 milliards de dollars d’ici 2026. Ces perspectives solides ont permis à l’action CHPT de résister même lorsque ses valorisations semblent être étirées.

Je pense que cette prévision de croissance intègre probablement les facteurs suivants :

À la fin du premier trimestre de l’exercice, la société avait un solde de trésorerie de 610 millions de dollars. Le coussin de trésorerie permettra à l’entreprise de poursuivre une croissance agressive à la fois en interne et par le biais d’acquisitions. ChargePoint occupe déjà une position de leader en Amérique du Nord. De plus, la société fait des percées en Europe. Ce sont deux grands marchés qui doivent développer leur infrastructure de recharge au cours de la prochaine décennie. ChargePoint s’attend également à ce que sa marge EBITDA soit de 16% en 2026. Surtout, la société tire des revenus du matériel, des logiciels et des services. Son modèle récurrent de logiciel en tant que service (SaaS) devrait augmenter sa marge d’EBITDA à mesure que la croissance des ventes de son activité de matériel informatique s’accélère.

La ligne de fond

Le président Joe Biden a proposé d’investir plus de 2 milliards de dollars dans les infrastructures d’énergie propre. En outre, la Commission européenne, la branche exécutive de l’UE, a suggéré de mettre fin à la vente de véhicules équipés de moteurs à combustion interne d’ici 2035. Ce sont des objectifs ambitieux et devraient aider l’industrie de la recharge des véhicules électriques des régions.

ChargePoint a des objectifs de croissance ambitieux, ainsi que des offres de produits commerciaux, de flotte et résidentiels. La concurrence n’est pas un souci pour ChargePoint, puisque les marchés des VE peuvent absorber plusieurs acteurs.

Grâce à ses solides prévisions de chiffre d’affaires, ChargePoint est positionnée pour bénéficier d’une expansion de la marge d’exploitation induite par l’effet de levier. Dans l’ensemble, les perspectives de croissance de la société semblent attrayantes même si les valorisations de l’action CHPT sont tendues.

Les actions, cependant, sont restées résistantes, indiquant peut-être que le marché pourrait sous-évaluer les fortes perspectives de croissance de ChargePoint.

Par conséquent, je pense que le stock peut être accumulé à ses niveaux actuels. L’action s’est négociée à un plus haut de 52 semaines à 49,5. Je ne serais pas surpris si les actions retrouvent ce niveau au cours des 18-24 prochains mois.

