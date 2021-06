Pourquoi l’action FSR pourrait grimper encore au-dessus de ses niveaux actuels

in

Parmi tous les instruments financiers spéculatifs sur le marché, les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC, sont les plus risquées. Heureusement, cependant, Fisker (NYSE :RSF) est une ancienne SPAC dont le modèle économique attire les investisseurs. L’action FSR a rebondi depuis son plus bas de la mi-mai de 10 $ à 18,65 $ cet après-midi et pourrait augmenter à long terme.

Les investisseurs ont beaucoup d’actions de véhicules électriques à considérer. Qu’est-ce qui rend Fisker si spécial ?

Sentiment optimiste envers le SUV de Fisker

Le 21 mai, Fisker a annoncé qu’il fabriquerait le premier véhicule de transport papal entièrement électrique pour le pape François. Le PDG de Fisker, Henrik Fisker, a déclaré qu’il était inspiré par la grande considération du pape François pour l’environnement. T

e PDG a noté que l’intérieur du Fisker Ocean serait entièrement composé de matériaux recyclés. Ses tapis, par exemple, seront fabriqués à partir de bouteilles en plastique recyclées provenant des océans.

Lorsque le pape utilisera le SUV Ocean de Fisker, la société bénéficiera de nombreuses publicités gratuites. Fisker a prévu qu’il commencerait à produire ce SUV en novembre 2022. Il a déjà reçu plus de 16 000 précommandes pour le véhicule électrique.

Au moins 75 % de ces réservations sont susceptibles de se transformer en ventes, et le total des réservations est susceptible d’augmenter. Le Fisker Ocean ne coûte que 37 499 $, hors subventions. En Allemagne, le SUV coûtera 32 000 euros.

Aux États-Unis, les subventions creuseront l’écart de prix entre de Tesla (NASDAQ :TSLA) Modèle Y et X et le Fisker Ocean. De plus, les fans de Tesla pourraient se désintéresser du produit lorsque Fisker lancera son SUV.

Compétition chauffée

Tesla n’est pas le seul fabricant de véhicules électriques à faire face à une concurrence féroce. Fisker doit faire attention Moteurs lucides, qui est sur le point de fusionner avec le Churchill Capital Corp IV (NYSE :CCIV) SPAC.

De plus, les anciens constructeurs automobiles intensifient leurs projets de véhicules électriques. Par example, General Motors (NYSE :DG) budgétise des milliards de dollars pour électrifier ses automobiles et ses SUV. Moteur Ford (NYSE :F) a clôturé à des sommets de plusieurs décennies la semaine dernière après avoir dévoilé son F-150 EV.

Mais les camions électriques de Ford et les véhicules électriques de GM ne concurrenceront pas directement Fisker. Cette dernière entreprise bénéficiera d’une généreuse subvention gouvernementale, et le bas prix de l’Océan devrait stimuler la demande pendant de nombreuses années.

L’opportunité de Fisker

En 2023, Fisker livrera jusqu’à 700 véhicules. Ce chiffre de livraison initial élevé suggère que le stock FSR est sous-évalué. Le plan de croissance mondiale de l’entreprise devrait permettre une accélération de ses ventes après le lancement initial de l’Océan.

En décembre dernier, Fisker a annoncé son partenariat avec Cox Automobile et Rivus. Ces deux dernières sociétés fourniront des services après-vente aux propriétaires d’Ocean à travers le Royaume-Uni, limitant les coûts d’exploitation post-lancement de Fisker et rendant les perspectives de l’entreprise plus sûres.

Fisker a ouvert des « centres d’expérience client » dans de nombreuses grandes villes cette année. Cette décision devrait sensibiliser les consommateurs à Fisker et à l’océan. Au moment où l’Ocean arrivera sur le marché, les commandes devraient augmenter régulièrement.

L’action FSR se négocie actuellement avec une forte décote. Les investisseurs qui achètent les actions maintenant seront récompensés lorsque les revenus de Fisker augmenteront régulièrement au cours des prochaines années.

À Wall Street, les analystes ont un objectif de cours moyen de 24 $ pour l’action FSR. Et sur la base de ses prévisions des flux de trésorerie futurs de Fisker, Simplywall.st pense que l’action vaut plus de 100 $.

Selon les deux prévisions, Fisker se négocie avec une forte décote par rapport à sa valeur future.

Le résultat sur le stock FSR

Les investisseurs pourraient acheter les actions de sociétés de véhicules électriques établies comme Tesla. Pourtant, la demande pour le SUV de Fisker pourrait monter en flèche à mesure que la notoriété de sa marque par les consommateurs augmente. Le stock FSR ne reflète pas actuellement ce potentiel.

Les investisseurs commencent à reconnaître que l’intérêt des consommateurs pour les offres de l’entreprise s’intensifie.

À la date de publication, Chris Lau n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.