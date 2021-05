Pourquoi l’action PSTH soutenue par Ackman pourrait guérir les SPAC de l’an dernier Hoopla

Les investisseurs des sociétés d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) ressentent la brûlure ces derniers temps. le FNB Defiance SPAC (NYSEARCA:PARLER), un fonds négocié en bourse axé sur les SPAC, détaille toute la douleur. Après avoir atteint un sommet en février, le FNB SPAK a baissé de 10% depuis le début de l’année, sous-performant un gain de 14% S&P 500 au cours de la même période. Pendant ce temps, quiconque s’est tourné vers le roi des SPAC – le capital-risqueur Chamath Palihapitiya – pour la perspective n’a pas non plus trouvé beaucoup de réconfort.

La lettre annuelle aux investisseurs de Social Capital, publiée plus tôt cette semaine, ne faisait aucune mention de la performance post-introduction en bourse ou de l’une des récentes introductions en bourse SPAC de la société. Et après plusieurs explosions de haut niveau, y compris Santé du trèfle (NASDAQ:CLOV), qui fait actuellement l’objet d’une enquête du ministère de la Justice, et une plateforme immobilière Technologies Opendoor (NASDAQ:OUVERT), qui est en baisse de plus de 50% par rapport à son sommet, les investisseurs de croissance en difficulté réclament un changement de garde.

Cependant, Bill Ackman pourrait avoir l’antidote: Pershing Square Tontine Holdings (NYSE:PSTH) le stock est son remède.

Le SPAC d’Ackman, Pershing Square Tontine Holdings, cherche à trouver une «licorne mature» à rendre publique. Son style de chasse est très différent. Tout d’abord, oubliez la narration d’hyper croissance, qui a sans doute créé la bulle en premier lieu. Revenez à l’investissement à long terme fondé sur les fondamentaux. Deuxièmement, dans un marché SPAC où les initiés récoltent encore la plupart des butins, les investisseurs peuvent changer les règles pour que les gens ordinaires gagnent.

Dans un marché à négociation latérale qui est parsemé de volatilité, gagner de l’argent est plus difficile cette année. Et comme les valorisations de nombreuses valeurs technologiques semblent tendues, le style d’investissement de retour aux sources d’Ackman semble frais pour les investisseurs de croissance fatigués. L’action PSTH a bondi de 10% au cours des 2 dernières semaines, malgré le fait qu’un accord n’a pas encore été annoncé et pourrait encore être dans des semaines (voire pas du tout).

Les rédacteurs l’appellent «hopium». Mais si Ackman trouve sa licorne, il changera la donne, non seulement pour les SPAC, mais aussi pour les investissements de croissance.

Voici un aperçu du style d’investissement d’Ackman, en quoi il est différent et pourquoi les investisseurs devraient écouter.

SPAC: sommes-nous toujours dans un marché haussier? Bouclez votre ceinture.

Avec la pandémie de coronavirus principalement derrière nous, il est ironique que l’investissement en 2021 ait été si déchirant. Les actions ont été volatiles alors que les investisseurs se demandent si le marché boursier est vraiment trop cher. Et il y a le double vent contraire de la réouverture et de l’inflation. Mais si nous avons appris quelque chose de l’année dernière, c’est ceci: les rendements des actions ne correspondent pas toujours à l’état actuel de l’économie.

Personne ne comprend mieux cette déconnexion que Cathie Wood, qui a construit tout un style d’investissement autour de «l’innovation disruptive». Le bois a toujours chassé les licornes: des stocks technologiques qui peuvent potentiellement changer la façon dont le monde fonctionne. Cette stratégie a fonctionné extraordinairement en 2020. Les dépenses gouvernementales historiques et la politique monétaire ont créé une marée montante qui a poussé les investisseurs à se lancer dans des actions technologiques à tout prix.

Le résultat: le produit phare de Wood ETF ARK Invest (NYSE:ARKK) a généré un énorme rendement de 153% sur les gagnants futuristes comme le constructeur automobile EV Tesla (NASDAQ:TSLA), opérateur de paris sportifs DraftKings (NASDAQ:DKNG) et opérateur de tourisme spatial Vierge Galactique (NYSE:SPCE).

Mais cette année, alors que les actions se refroidissent dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, la hausse de la plupart des actions de croissance en démarrage semble prise en compte. Ou, à tout le moins, risqué. «WoodStocks» est en difficulté, avec ARKK en baisse de 10% depuis le début de l’année, sous-performant le gain de 14% du S&P au cours de la même période. Combiné aux préoccupations récentes concernant la taille et la liquidité du fonds, de nombreux observateurs se demandent si Wood est vraiment à la recherche du bon type de licornes. Environ deux douzaines de sociétés d’investissement ont initié des positions courtes sur son ARKK ETF au premier trimestre.

À quoi ressemble une licorne mature?

Le message d’Ackman est très différent. Contrairement au buzz de l’année dernière autour de ce qui est nouveau et révolutionnaire, il cherche une «licorne mature». L’inclusion du mot «mature» est ici importante. Au lieu de rechercher la prochaine grande perturbation, PSTH se concentre sur la recherche d’entreprises éprouvées avec une marge de croissance dont les cours des actions ne reflètent pas encore leur potentiel. Ce n’est pas l’approche typique que nous avons vue plus récemment pour investir dans les SPAC.

Vous pouvez souvent trouver des licornes matures parmi les pièces de récupération au stade précoce. Prenons, par exemple, ce qui suit:

Le revirement du burrito à Chipotle Grillades mexicaines (NYSE:CMG) L’histoire de la rénovation domiciliaire à Lowe’s (NYSE:FAIBLE) Le retour aux voyages d’agrément à Hilton (NYSE:HLT) Le cycle de croissance des bénéfices sur plusieurs années chez le géant de la technologie Agilent (NYSE:UNE)

En regardant de plus près, il existe une discipline d’investissement unificatrice qui relie ces quatre sociétés très différentes. Chacun est une entreprise bien établie avec une bonne marque, un modèle commercial durable et chacun a de la place pour l’expansion des revenus et des marges. Les investisseurs qui interviennent alors que ces bonnes entreprises sont sous-évaluées devraient capitaliser sur les pousses vertes de la reprise.

Un marché différent, un manuel différent pour les SPAC

Mis à part les créatures mythiques, le style d’Ackman est différent d’une autre manière. Alors que PSTH est principalement long seulement, il n’hésite pas à bloquer les gains. Ce style d’échange d’un actif à faible rendement pour un actif plus élevé est un contraste frappant avec Wood, qui ajoute principalement des positions déjà concentrées. Plus tôt ce mois-ci, ARK a doublé sa participation dans la plateforme de télémédecine Santé Teladoc (NYSE:TDOC) et a considérablement renforcé sa position dans le dépliant d’analyse de données Technologies Palantir (NYSE:PLTR) suite à un Q1 déjà fort.

Pendant que Cathie se consolide, Ackman fait le contraire.

Ce mois-ci également, PSTH a vendu une position très réussie dans Starbucks (NASDAQ:SBUX), qui a été créée en 2018 à un coût moyen de 51 $ (l’action se négocie autour de 113 $ aujourd’hui). Ackman a utilisé les fonds pour acheter une participation de 6% dans Pizza Domino (NYSE:DPZ). Certains observateurs ont critiqué la position de 1 milliard de dollars dans le «vainqueur du COVID de l’année dernière» comme étant à la fois effrontée et contre-intuitive. Mais, pour l’homme qui a perdu une bataille de cinq ans Herbalife Nutrition (NYSE:HLF), être différent est OK.

Ackman voit beaucoup de place pour la croissance de Domino’s, en grande partie grâce à l’infrastructure de livraison «joyau de la couronne» de la chaîne de pizzas. Cela devrait permettre à l’entreprise de générer de meilleures marges que les agrégateurs tiers comme DoorDash (NYSE:TIRET). Il devrait également fournir un meilleur service que des entreprises comme DASH. (Ackman prend très au sérieux la garantie de livraison de 30 minutes de Domino.)

Stock PSTH: un nouveau type de SPAC

Le SPAC d’Ackman, Tontine Holdings, incarne une discipline d’investissement soigneusement rodée – à commencer par le nom lui-même. La tontine, structure de levée de capitaux populaire au XVIIe siècle, permet aux investisseurs de racheter les dividendes des participations de ses membres décédés. Cela peut sembler macabre, mais Ackman pense que les survivants, les actionnaires qui restent avec la société, devraient recevoir le butin.

Cette attitude favorable aux actionnaires est intégrée à la structure organisationnelle de PSTH. Ackman a décrit une manière plus démocratique de rendre publiques ses licornes matures – une manière dont les actionnaires à long terme en bénéficient.

La différence la plus évidente avec le SPAC d’Ackman réside dans la manière dont il traite les premiers investisseurs. L’un des principaux inconvénients des SPAC est qu’ils sont dilutifs pour les investisseurs dé-SPAC qui adhèrent après l’annonce de l’objectif de fusion. En plus des actions ordinaires, les investisseurs SPAC reçoivent également des bons de souscription comme édulcorant supplémentaire.

Ces bons de souscription sont «détachables» et peuvent être négociés en tant que titres distincts. En conséquence, ils ont créé une opportunité d’arbitrage à court terme pour les premiers investisseurs SPAC. Les initiés peuvent encaisser rapidement, créant un conflit d’intérêts clair. Dans le même temps, l’écart croissant entre les rendements de ces initiés et des investisseurs ultérieurs exacerbe une autre préoccupation. Les investisseurs pourraient se demander si les hedge funds et autres bailleurs de fonds précoces de la SPAC ont un engagement à long terme envers ces entreprises.

Au vainqueur appartient le butin

Une autre chose importante à considérer lors de la comparaison de PSTH à d’autres SPAC est qu’Ackman a un skin dans le jeu.

Contrairement à pratiquement tous les autres SPAC, dont les warrants sont entièrement détachables, les deux tiers des warrants émis aux actionnaires de PSTH ne sont pas détachables. Cette structure décourage la communauté arb en faveur des investisseurs à long terme. Les investisseurs qui choisissent de vendre avant la clôture de la fusion SPAC perdent automatiquement les deux tiers de leurs warrants.

Et il y a une autre incitation pour les premiers investisseurs à tenir jusqu’à la clôture. Les actionnaires qui rachètent perdent leurs bons de souscription. Ceux-ci sont distribués aux actionnaires restants. C’est une «tontine» du 21ème siècle. Les investisseurs qui s’en tiennent à l’entreprise gagnent.

L’horizon d’investissement plus long d’Ackman et sa position de protection envers les actionnaires contrastent fortement avec le mode de fonctionnement de Palihapitiya, qui a soulevé des sourcils quant à son engagement à long terme dans ses investissements. En décembre de l’année dernière, après une semaine difficile, le capital-risqueur a commencé à vendre sa participation personnelle dans Virgin Galactic – un peu plus d’un an après son introduction en bourse de 2 milliards de dollars. La liquidation en mars de sa participation personnelle restante, d’une valeur de 213 millions de dollars, a coïncidé avec l’annonce par la société de nouveaux retards dans son programme de test d’engins spatiaux.

Chamath a suggéré que l’intention était de libérer des capitaux pour investir dans des entreprises qui luttent contre les inégalités et le changement climatique.

PSTH, d’autre part, est un iconoclaste d’une autre manière. C’est le premier SPAC qui ne paie pas de frais de gestion ni de rémunération spéciale à ses sponsors. En règle générale, les sponsors SPAC gagnent de l’argent non seulement grâce aux bons de souscription, mais aussi grâce à une réduction de 20% de la participation dans l’entreprise. Cette part importante d’actions paie généreusement pour le sponsor – que les actions post-IPO augmentent ou diminuent. Ackman peut gagner de l’argent en cultivant sa licorne sur le long terme – sans diluer ses actionnaires dans le processus.

Marché de Bill Ackman ‘Antidote’

L’objectif de fusion SPAC d’Ackman est encore «dans quelques semaines», selon les commentaires du PDG sur l’appel aux résultats du premier trimestre de cette semaine. Mais une chose est sûre: on s’attend à ce que la cible soit une «marque éprouvée» qui est également une société de croissance privée, à grande capitalisation, de haute qualité et financée par du capital de risque. La licorne mature est un contraste frappant avec la grande majorité des objectifs de fusion SPAC que nous avons vus au cours des 18 derniers mois – dont beaucoup sont des entreprises en démarrage avec des modèles commerciaux non éprouvés et un chemin ténu vers la rentabilité.

La licorne mature d’Ackman, s’il la trouve, pourrait être la première réussite à long terme du SPAC. Et cet «hopium» – couplé à la spéculation autour d’un objectif potentiel – a suffi à déplacer le stock de PSTH. En revanche, les SPAC de Chamath qui n’ont pas encore annoncé d’objectifs – Capital social Hedosophia Holdings Corp. IV (NYSE:IPOD) et Capital social Hedosophia Holdings Corp. VI (NYSE:IPOF) n’ont pas bougé.

Il semble que les investisseurs veulent un nouveau médicament.

Vos commentaires et commentaires sont toujours les bienvenus. Continuons la discussion. Envoyez-moi un courriel à jmakris@investorplace.com.

A la date de publication, Joanna Makris ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joanna Makris est analyste de marché chez InvestorPlace.com. Pensée stratégique et investisseur fondamental en actions publiques, Joanna s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience à Wall Street dans divers segments des secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications dans plusieurs banques d’investissement mondiales, notamment Mizuho Securities et Canaccord Genuity.