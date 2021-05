Pourquoi l’action Zomedica ne vaut pas la peine d’être achetée maintenant

La dernière fois que j’ai pesé sur Zomedica (NYSE:ZOM), J’ai dit: «Il est très facile de se laisser emporter par l’excitation d’un boom potentiel. Mais ne sautez pas le pistolet. Attendez de voir comment le produit fonctionne avec les vétérinaires avant d’investir des tonnes d’argent. Si le produit réussit bien avec ce groupe, alors oui, il pourrait doubler, voire tripler avec patience. »

C’était le 31 mars, alors que l’action ZOM s’échangeait à un sommet de 1,73 $.

Peu de temps après, il a atteint un sommet de 2,72 $ en mars. Mais ensuite, il a décidé de rouler et de faire le mort à 89 cents. Ce n’était pas vraiment une surprise. En fait, c’était une réaction attendue de «vendre les nouvelles». Une fois qu’il a libéré le produit, le catalyseur s’est estompé et le stock est descendu.

Est-ce que j’utiliserais le dernier pullback pour acheter plus? Non, pas encore.

À l’heure actuelle, comme l’a noté Thomas Neil, contributeur d’Investorplace, «il y a une chance quasi nulle qu’il puisse rapidement atteindre le niveau de ventes nécessaire pour justifier sa capitalisation boursière actuelle.»

À moins que ZOM ne puisse produire des ventes respectables, il n’y a pas grand-chose à enthousiasmer ici.

L’action Zomedica pourrait chuter encore plus

Bien sûr, «Trufoma pourrait changer la donne pour l’industrie. Les vétérinaires peuvent utiliser la plateforme Truforma pour identifier tout problème thyroïdien ou surrénalien chez votre chien ou chat. Mieux, au lieu d’envoyer les tests sanguins de votre chien à un laboratoire extérieur, le cabinet de votre vétérinaire peut utiliser la plate-forme pour effectuer tous les tests nécessaires sur-le-champ », comme je l’ai également noté le 31 mars.

Cependant, nous ne saurons vraiment comment cela se passe avant la fin du deuxième trimestre.

Étant donné que sa première vente a eu lieu vers la fin du premier trimestre, je ne m’attends à rien de bouleversant. Ce que j’attends avec impatience, ce sont des conseils. Si elle est impressionnante, la capitalisation boursière actuelle de la société de 823 millions de dollars aura peut-être du sens.

À l’heure actuelle, tout ce que nous savons, c’est qu’au 31 décembre 2020, l’entreprise n’a généré aucun revenu. Il a également enregistré une perte nette de 16,9 millions de dollars, comparativement à une perte de 19,8 millions de dollars d’une année sur l’autre.

Rien ne vaut la peine d’écrire à la maison.

Même si je ne toucherais pas encore au stock, il y a de l’espoir

«L’extension du système TRUFORMA représenterait le premier panel non infectieux entièrement disponible au point de service et capable d’évaluer la fonction du pancréas, de l’intestin grêle proximal et de l’intestin grêle distal pour identifier la source de la détresse», comme l’a noté un contributeur sur Seeking Alpha.

De plus, les analystes de Research and Markets ont remarqué que:

«En 2019, le segment du diagnostic moléculaire a généré un chiffre d’affaires d’environ 514,73 millions USD. À l’échelle mondiale, l’utilisation des diagnostics moléculaires a augmenté pour la détection des agents pathogènes vétérinaires. Il s’agit de la détection d’agents pathogènes directement en vérifiant la présence d’ARN ou d’ADN dans l’hôte ou indirectement par amplification préalable du génome de l’agent infectieux. »

L’essentiel sur l’action Zomedica

Pour le moment, je resterais à l’écart du stock ZOM.

Après avoir explosé d’environ 20 cents à 2,72 $ en mois, une réaction de vente des nouvelles l’a renvoyé sous 1 $. À partir de là, je ne m’attends pas à voir beaucoup d’amélioration tant que nous ne verrons pas les prévisions du premier trimestre et les chiffres des ventes du deuxième trimestre.

Si Truforma change vraiment la donne, il est à espérer que la société pourrait saisir une partie d’un marché potentiel de 10,5 milliards de dollars du diagnostic animal. À l’heure actuelle, sans revenus et avec une perte nette importante, il n’y a pas encore grand-chose à enthousiasmer avec l’action ZOM.

Voyons d’abord les conseils de l’entreprise, et partons de là, cependant.

