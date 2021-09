Pourquoi l’actrice était à Las Vegas

Kate Beckinsale aurait été transportée d’urgence dans un hôpital de Las Vegas vendredi matin. La star britannique est à Las Vegas pour tourner un prochain film intitulé Prisoner’s Daughter, réalisé par la réalisatrice de Twilight Catherine Hardwicke et avec l’acteur de Succession Brian Cox. Beckinsale serait au Nevada depuis environ une semaine et a confirmé qu’elle était à Vegas avec une publication sur Instagram jeudi.

De retour vendredi, TMZ a rapporté que le dos de Beckinsale était “sorti” et qu’elle avait été transportée d’urgence dans un hôpital près de The Signature à MGM Grand, où elle séjournait. L’accident s’est produit vendredi avant 10h30. L’état de Beckinsale est inconnu, car il n’y a eu aucune mise à jour depuis vendredi. Beckinsale n’a pas commenté la situation sur Instagram. Elle n’a pas publié de message depuis jeudi, lorsqu’elle a partagé une photo d’elle en robe blanche, bas résille et bottes noires.

Prisoner’s Daughter a été annoncé en juillet et est écrit par Mark Bacci, rapporte Deadline. L’histoire est centrée sur un ex-détenu joué par Brian Cox qui espère renouer avec sa fille, jouée par Beckinsale, et son petit-fils. Cependant, les tentatives tournent mal lorsque son passé le rattrape. Quelques jours seulement avant la blessure de Beckinsale, la star de Ghostbusters Ernie Hudson a été choisie comme un ami proche du personnage de Cox qui ferait n’importe quoi pour lui, rapporte The Hollywood Reporter. La star du prédicateur Tyson Ritter a également un rôle dans le film.

“Je suis ravi de voir Brian Cox apporter ses couches de ténacité, de vulnérabilité et de chaleur à cet homme brisé qui a une dernière chance de renouer avec sa famille. Nous roulerons avec Brian sur le voyage tordu de Max, ressentant vraiment toute la douleur atroce – et de petits moments de joie”, a déclaré Hardwicke dans un communiqué en juillet. Hardwicke est surtout connu pour avoir réalisé le premier film Twilight. Elle a également réalisé Treize, Miss Bala et des épisodes de This Is Us et Don’t Look Deeper.

Le film est produit par Sam Okun ou Sam Okun Productions et Maria Grasic pour Oakhusrt Entertainment. Les producteurs exécutifs sont Robert E. Morgan, Chris Rasmussen, Guy Moshe, Jai Khanna et Lachlan Towle et Bill Yates sont coproducteurs. “Nous sommes ravis d’avoir Brian Cox dans notre film aux côtés de Kate Beckinsale, qui sont tous deux incroyablement polyvalents et deux des acteurs les plus polyvalents de notre époque”, a déclaré Okun à Deadline.

Beckinsale a récemment joué dans le film Amazon Prime Jolt. Son prochain grand projet est Guilty Party, une comédie noire sur un journaliste qui travaille sur une histoire à propos d’une femme accusée du meurtre de son mari. Il a été écrit par Rebecca Addelman et met également en vedette Geoff Stults, Tiya Sircar, Alanna Ubach et Laurie Davidson. Il fera ses débuts sur Paramount+ le 14 octobre. Beckinsale a également filmé El Tonto, une comédie écrite et réalisée par It’s Always Sunny dans la star de Philadelphie Charlie Day.