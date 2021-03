Pourquoi l’adieu de Grey’s Anatomy à DeLuca était encore plus triste que la mort de McDreamy

Spoilers à venir pour Grey’s Anatomy, saison 17, épisode 8, «It’s All Too Much» et l’épisode 7 de Station 19 Saison 4.

Eh bien, ce fut deux heures vraiment difficiles de télévision, ABC! Station 19 a lancé notre jeudi soir avec «Apprendre à voler», où Carina DeLuca a eu du mal à faire face à la mort dévastatrice de son frère Andrew DeLuca sur l’émotion de la semaine dernière L’anatomie de Grey première de printemps. Pour ne pas être en reste, Grey’s suivi de «It’s All Too Much», un épisode qui comprenait une autre apparition à la plage de McDreamy lui-même, Derek Shepherd, et un mémorial vidéo à Andrew DeLuca qui était exponentiellement plus triste que la fin de la saison 11 de McDreamy.